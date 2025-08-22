Direktor podgoričkog Vodovoda Aleksandar Nišavić odgovara da javni interes uvijek ima prednost i dodaje da se još samo čeka mišljenje Agencije za zaštitu životne sredine.

Gradnja kolektora u Botunu mogla bi da počne u oktobru, saznaje nezvanično Televizija Vijesti.

Međutim, mještani Botuna i dalje kategorički odbacuju tu mogućnost i upozoravaju da to neće dozvoliti po cijenu života.

Direktor podgoričkog Vodovoda Aleksandar Nišavić odgovara da javni interes uvijek ima prednost i dodaje da se još samo čeka mišljenje Agencije za zaštitu životne sredine.

"Mi rezervni Botun nemamo, nazad ne možemo, bez u Moraču. Tamo nisu pošli ni naši đedovi i prađedovi koji su nam ovo sve stvorili, e pa nećemo ni mi. Na silu, odgovorićemo silom. I vladika je rekao : 'Zlo raditi, od zla braneći se, tu grijeha nema' u Botun po cijenu života neće", rekao je Televiziji Vijesti mještanin Botuna Dimitrije Raičković.

Za Nišavića stvar je jasna - javni je interes da konačno krene gradnja kolektora jer Glavnom gradu prijete veliki finansijski penali a i većina otpadnih voda se nepročišćena sliva u Moraču.

"U pitanju je parcela od 13 hektara koja je u vlasništvu Glavnog grada, nalazi se u industrijskoj zoni KAP-a i njena namjena je industrija. Smještena je imeđu Kombinata aluminijuma i lokalnog puta Dajbabe – Botun. Kao preduslov za početak gradnje jeste dobijanje mišljenja Agencije za zaštitu životne sredine, nakon toga je moguće predati prijavu gradnje i tehnički se stiču uslovi za početak gradnje", rekao je Nišavić.

I dok bi, po nezvaničnim saznanjima TV Vijesti, gradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda mogla da počne 1. oktobra, žitelji Botuna ponovo ukazuju na zdravstvene rizike.

"Malo nam je što nas je ubio Kombinat aluminijuma 50, 60 godina već, nego treba još jednog zagađivača da nam daju. Treba da ih je sramota, riječ demokratija, izgleda da su je zaboravili", rekao je mještanin Botuna Jagoš Bećirović.

S druge strane, iz Glavnog grada su više puta ponovili da novi kolektor neće imati uticaja na životnu sredinu i da su prve kuće od njega udaljene blizu 500 metara, a centar Botuna skoro kilometar i po. Gradnja kolektora je i ključni uslov za zatvaranje poglavlja 27 u pregovorima s Evropskom unijom.