Za nadzor nad projektom prijavilo se ukupno 14, od čega je polovina u užem izboru, saopštio je Radiju Crne Gore saopštio vršilac dužnosti generalnog direktora u Direktoratu za državne puteve Miroslav Mašić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Očekujemo da možemo imati potpisane ugovore već u septembru, odnosno kako je planirano, da sa realizacijom projekta otpočnemo u toku ove godine i sa rokom za završetak od pet godina - rekao je Mašić.

Prostornim planom Crne Gore definisana je mreža auto-puteva i brzih saobraćajnica dugih 585 kilometara. U proteklih godinu, kaže on, radilo se na izradi tehničke dokumentacije, pripremljena su idejna rješenja.

"Isto tako da je u toku izrada idejnih projekata za cijelu dionicu auto-puta Bar-Boljare, kako bi naredne godine imali spremnu tehničku dokumentaciju i preduslove kako bi mogle ući u ugovaranje radova na izgradnju ostalih dionica auto-puta Bar-Boljare - kazao je Mašić.

U Crnoj Gori trenutno se radi na 13 infrastrukturnih projekata, čija je procijenjena vrijednost 150 miliona eura.

"Rekonstrukcija to jest, izgradnje bulevara Tivat-Jaz, zatim rekonstrukcija puta bar Kamenički most-Krute, novog puta od Petlje-Veruše na auto-putu do naselja Veruše, zatim rekonstrukcija puta Jasenovog polja-Zaborja na putnom pravcu Nikšić-Plužine, rekonstrukcija puta u dijelu puta u Rožajama, zatim imamo rekonstrukciju velike dionice puta od 40 kilometara od Berana i Ribarevna-Lepenac, rekonstrukcija Mosta Đurđević-Tara od početka prije 10-15 dana i imamo veoma zahtjevan tehnički složen projekat, to je klizište Sokolovina na putnom pravcu Mojkovac-Đurđević-Tara, koji je u ovom trenutku najizazovniji projekat - ističe Mašić.

Bulevar Tivat-Jaz najopterećenija je saobraćajnica u Crnoj Gori.

Prosječno, dnevno prođe 20.000 vozila, tokom turističke sezone i duplo više. Radi se prema planu, naglašava Mašić.

"Izvjesno će ovaj put i cijelokupna infrastruktura koja prati izgradnju ovog puta biti završena do naredne turističke sezone, kada će imati putni pravac potpuno bez ikakvih prepreka u smislu radova koji se trenutno tu izvode - kaže Mašić.

Mašić uvjerava da će na jesen biti okončani radovi i na klizištu Sokolovina.

"Mi ćemo već u novembru, decembru ove godine imati potpuno završen taj putni pravac i nadamo se tu više decenijsku kritičnu tačku u potpunosti sanirati - navodi.

Nakon turističke sezone u saradnji sa Upravom za saobraćaj počeće i rekonstrukcija puta od Bijelog Polja do granice sa Srbijom, prenosi RTCG.

Takođe će se raditi i na dionici od Petnjice do Bioča, ali i na još desetak saobraćajnica po završetku tendera.