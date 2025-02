Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore saopštilo je da pravo učešća na tenderu imaju isključivo ponuđači koji otkupe tendersku dokumentaciju.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

"Zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlaśćeni predstavnici mogu preuzeti tendersku dokumentaciju sa sajta Javnog preduzeća ili neposredno u prostorijama Javnog preduzeća. Otkup tenderske dokumentacije se dokazuje originalnom uplatnicom koja mora biti sastavni dio ponude,uvezana sa ostalim djelovima ponude. Ponuda koja ne sadrži dokaz o otkupu dokumentacije neispravna je i neće biti predmet vrednovanja", naglašavaju iz Morskog dobra.

Obavezna dokumentacija za učešće na tenderu, kada su u pitanju privredna društva, pravna lica i preduzetnike je prije svega naziv i adresa sjedišta, ponuđena cijena i izjava o prihvatanju svih uslova i obaveza iz Javnog poziva i tenderske dokumentacije, prenose Vijesti.

Takođe potrebna je saglasnost za obradu ličnih podataka u postupku - Obrazac A javnog preduzeća, dokaz o registraciji (Izvod iz CRPS-a, ne stariji od 6 mjeseci) - original ili ovjerena fotokopija.

"Ukoliko je ponuđač strano privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik potrebno je dostaviti dokumentaciju izdatu od nadležnog organa iz države u kojoj je osnovano to lice, i to prevedenu na crnogorski jezik, ovjerenu od strane sudskog tumača. Potrebna je i potvrda organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda Crne Gore - Poreske uprave Crne Gore, kojom se potvrđuje da je ponuđač na dan izdavanja potvrde izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa ili mu je odobren reprogram poreskog potraživanja koji uredno izmiruje, koja ne smije biti starija od 60 dana od dana predaje ponude, original ili ovjerena fotokopija. Rješenje o PIB-u pravnog lica/preduzetnika, original ili ovjerena fotokopija”, ističu iz Morskog dobra i napominju da ukoliko je ponuđač strano privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik potrebno je dostaviti dokumentaciju izdatu od nadležnog organa iz države u kojoj je osnovano to lice, i to prevedenu na crnogorski jezik, ovjerenu od strane sudskog tumača, original ili ovjerena fotokopija. Takođe, potrebno je i rješenje o registraciji PDV-a, ukoliko je ponuđač obveznik PDV-a.

"Ukoliko ponuđač nije obveznik PDV-a, dužan je da dostavi potvrdu organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda da ponuđač nije obveznik PDV-a, original ili ovjerena fotokopija. Ukoliko je ponuđač strano privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik potrebno je dostaviti dokumentaciju izdatu od nadležnog organa iz države u kojoj je osnovano to lice, i to prevedenu na crnogorski jezik, ovjerenu od strane sudskog tumača, original ili ovjerena fotokopija. Dostaviti i uvjerenje nadležnog organa za vođenje kaznene evidencije - Ministarstva pravde, kojim se potvrđuje da privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik, kao i izvršni direktor, direktorprivrednog društva ili drugog pravnog lica (ortaci u ortačkom društvu), nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela: kriminalnog udruživanja, stvaranja kriminalne organizacije, davanje mita, primanje mita, davanje mita u privrednom poslovanju, primanje mita u privrednom poslovanju, utaja poreza i doprinosa, prevare, pranja novca, organizovanog kriminala sa elementima korupcije, ne starije od 6 mjeseci prije dana predaje ponude, original ili ovjerena fotokopija”, ističu iz ovog preduzeća, pišu Vijesti.

Napominju da ukoliko je ponuđač strano privredno duštvo, pravno lice ili preduzetnik potrebno je dostaviti uvjerenje iz matične zemlje, prevedeno i ovjereno od strane sudskog tumača, ne starije od šest mjeseci prije dana predaje ponude, original ili ovjerena fotokopija.

"Original bankarska garancija ponude koja mora biti bezuslovna, 'bez prigovora' i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 120 dana od dana otvaranja ponuda.U postupcima prikupljanja ponuda (tender) iznos bankarske garancije ne može biti manji odvisine početne (minimalne) cijene zakupa", ističu iz javnog preduzeća.

Kada je riječ o fizičkom licu dostaviti lične podatke ime, prezime, adresa prebivališta, kontakt telefon, kak i ponuđenu cijenu.

"Potrebna je i izjava o prihvatanju svih uslova i obaveza iz Javnog poziva i tenderske dokumentacije, saglasnost za obradu ličnih podataka u postupku - Obrazac A javnog preduzeća, fotokopija lične karte ili pasoša sa jedinstvenim matičnim brojem, potvrda organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda Crne Gore - Poreske uprave Crne Gore, kojom se potvrđuje da je ponuđač na dan izdavanja potvrde izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, ili mu je odobren reprogram poreskog potraživanja koji urednoizmiruje, koja ne smije biti starija od 60 dana od dana predaje ponude, original ili ovjerena fotokopija, uvjerenje nadležnog organa za vođenje kaznene evidencije - Ministarstva pravde, kojim se potvrđuje da fizičko lice nije pravosnažno osuđivano za neko od krivičnih djela: kriminalnog udruživanja, stvaranja kriminalne organizacije, davanje mita, primanje mita, utaja poreza idoprinosa, prevare, pranja novca, organizovanog kriminala sa elementima korupcije, ne starije od 6 mjeseci prije dana predaje ponude, original ili ovjerena fotokopija”, naglašavaju iz ovog preduzeća.

Napominju da ukoliko je ponuđač strani državljanin, potrebno je dostaviti uvjerenje iz matične zemlje, prevedeno i ovjereno od strane sudskog tumača, ne starije od 6 mjeseci prije dana predaje ponude, original ili ovjerena fotokopija, prenose Vijesti.

"Dostaviti original bankarska garancija ponude koja mora biti bezuslovna, „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 120 dana od dana otvaranja ponuda. U postupcima prikupljanja ponuda (tender) iznos bankarske garancije ne može biti manji od visine početne (minimalne) cijene zakupa. Pored ovih obaveznih uslova, svaki javni poziv može sadržavati i posebne kriterijume zavisno od lokacije i namjene zakupa, o čemu će ponuđači biti informisani prilikom preuzimanja dokumentacije. Uslovi davanja u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra sadržani su u svakom javnom pozivu pojedinačno, počev od podataka o lokaciji, minimalnoj cijeni, te informacijama o sprovođenju postupaka, kriterijumima za vrednovanje i detaljima o otvaranju ponuda", zaključuju iz Morskog dobra, kak prenose Vijesti.