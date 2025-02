Belan je podsjetio na višestruka javna zalaganja i obećanja lokalne vlasti Tivta i većine njenih konstutuenata za ukidanjem aktuelnog JP Morsko dobro iz Budve.

Vatroslav Belan, predsjednik Liberalne partije Crne Gore i odbornik Evropskog saveza (ES) u Skupštini Opštine Tivat oštro je napao lokalnu vlast koju čini koalicija predvođena građanskom listom Narod Pobjeđuje zbog odluke Vlade Crne Gore da raspiše novi tender za zakup lokacija u zoni morskog dobra i donese novi petogodišnji program privremenih objekata na obali sa ukupno preko 1.700 takvih lokacija, prenose Vijesti.

Belan je podsjetio na višestruka javna zalaganja i obećanja lokalne vlasti Tivta i većine njenih konstutuenata za ukidanjem aktuelnog JP Morsko dobro iz Budve i naglasio da je sve to sada palo u vodu pred stavom ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i dravne imovine Slavena Radunovića koji je funkcioner Nove, a koja je dio lokalne vlasti u Tivtu, da je protiv te ideje i da država treba da zadrži gazdovanje obalom u svojim rukama, a ne da se ono prebaci primorskim opštinama, pišu Vijesti.

"Odbornici ES u SO Tivat sa nestrpljenjem očekuju novo maštovito i 'odlučno' pozicioniranje tivatske vlasti i vladajuće koalicije po pitanju rašomonijade koju Vlada na čelu sa samo formalnim premijerom Milojkom Spajićem, vođena idejama i planovima Andrije Mandića, sprovodi u JP 'Morsko dobro', ili 'Morskom zlu' i po pitanju 'na vrat na nos' odluke o raspisivanju tendera za zakup plaža. Od busanja u 'junačka' lokalpatriotska prsa i obećanja građankama i građanima kako će 'Morsko zlo' biti rasformirano, došlo se do stava ministra Radunovića, jedne od perjanica Nove i 44. Vlade, da izmjene Zakona o morskom dobru kojim se predviđa da upravljanje obalom bude u nadležnosti primorskih gradova, nisu dobre, jer, citiramo: 'bile bi katastrofalne za Crnu Goru'. Omilila se Novoj zlatna koka", istakao je Belan.

Poručio je da "upravo ovih dana, nakon što su u Budvi preseljeni u opozicione klupe", u Novoj su preko nosioca njihove izborne listen a nedavnim lokalnim izborima u tom gradu direktpoora JP "Morsko dobro" Mladena Mikijelja "pripravili novu sistematizaciju po kojoj planiraju da u 'Morskom zlu' povećaju broj zaposlenih i do gotovo 400 i tako uhljebe svoju robinu i članstvo".

Citirajući Mikiljejevu izjavu od 1. aprila 2021. u kojoj je on kazao da planiraju smanjenje broj zaposlenih u JPMD sa tadašnjih 83, na 63 i da je "to najbolji dokaz da nećemo ići ka partijskom zapošljavanju, već ćemo tekuće troškove koji su bili enormi maksimalno smanjiti", Belan je kosntatovao da je ta izjava simbolično data na međunarodni Dan laži i prevare i da to nabolje "može ukazati o kakvim prevarama se radi od 2020. godine".

On je odbornike vladajuće tivatske "navodno lokalpatriotski opredjeljene neće se nama Podgorica pitati koalicije" upitao što misle o poziciji Nove koju je prezentovao Radunović i što misle o "novoj sistematizaciji u 'Morskom zlu' ako se ono već planira rasformirati".

"Što misle o odluci Vlade da putem elektronske sjednice (a kako drugačije u njihovom slučaju) raspiše tender za zakup plaža i objekata u zoni Morskog dobra, bez konsultacija sa lokalnim samoupravama i privrednicima? Što misle o odluci o povećanju cijene zakupa plaža do 300 odsto i mogu li nam predvidjeti pod tim uslovima cijenu kompleta ležaljki, ukupan broj turista koje će ovakva cjenovna politika 'privući' ove sezone da ljetuju u Tivtu i Crnoj Gori", upitao je Belan odbornike Naroda Pobjeđuje, PES-a, Krtoljske liste i "nezavisne odbornike i sve one koji se navodno tako osjećaju u vladajućim klupama".

"Kada su već ovakvom 'Morskom zlu' kao preduzeću koje upravlja morskim dobrom poklonili trajektnu liniju Lepetane - Kamenari, mogu li nas upoznati sa silnim prihodima koje su po njihovom obećanju dobile opštine Tivat i Herceg Novi od kada je taj 'oslobodilački' transfer realizovan", dodao je Belan zapitavši lokalnu vlast Tivta što misli o povećanju cijene karte za trajekt za putnička vozila u zimskom periodu i "hoćemo li malo bojkotovati i prevoz catarom kad smo već u naletu borbe protiv inflacije".

"Kolegama Demokratama iz odborničkih klupa se izvinjavamo što nemamo pitanja za njih, oni su ulaskom u vlast i pokrivanjem željenih fotelja ispunili svoje ciljeve, niti što glasaju na Vladi, niti ih ko što pita, mudro ćute i prave se mrtvi po svim pitanjima stisnuti za ručke fotelja", zaključio je Belan, prenose Vijesti.