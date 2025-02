Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović protiv je izmjena zakona kojim bi nadležnosti Morskog dobra prešle u ruke primorskih opština. On je to kazao na jučerašnoj konferenciji za medije na kojoj je najavio novi tender za zakup plaža.

Morsko dobro: Zaštita državnog interesa u pogledu krivične odgovornosti ponuđača

Stevan Katić, predsjednik Opštine Herceg Novi kazao ranije je za TVCG da je aktuelnim zakupcima plaža na crnogorskoj obali trebalo i ove godine aneksima produžiti ugovore, a ne ići na novi tender, prije nego se usvoje izmjene Zakona o morskom dobru.

Izmjenama tog zakona predviđeno je da upravljanje obalom bude u nadležnosti primorskih gradova, prenosi RTCG.

“Po nama najbolje je sačekati da se Skupština Crne Gore izjasni o tom zakonu. Ja sam dobio skoro informaciju da bi trebalo da se procesuira taj zakon, da će određeni broj poslanika, dakle, potpisati taj predlog koji smo mi poslali i neka se Skupština Crne Gore izjasni“, poručio je ranije Katić, za TVCG.

Na drugoj strani, resorni ministar Slaven Radunović protiv je takvih predloga. On je juče odgovarajući na pitanje kazao da je ovaj čitav proces dokazao da bi vraćanje Morskog dobra pod ingerencije opština bilo katastrofalno za Crnu Goru.

“Lokalne samouprave nijesu u stanju da se izbore sa lokalnim moćnicima i pritiscima. Ja sam imao pozive od nekih predsjednika opština da im se ne stvaraju problemi. Veliki dio tih zakupaca su ljudi iz polu-sive zone koji ne prezaju ni od čega i takav pritisak opštine teško da bi izdržale”, kazao je Radunović i poručio da je on kao resorni ministar protiv toga.

“Što se tiče mene kao ministra, naravno da Vlada donosi odluku, mislim da bi to bilo pogubno. Ne znam šta bismo nakon prve raspodjele obale dobili i kako bi nam obala izledala kada bi se pitale isključivo opštine”, kazao je Radunović i dodao da ne sumnja u dobre namjere opština.

“Ali u malim sredinama sa toliko veza skoro da je nemoguće rukovodstvu da se odupru ljudima koji ne žele da rade po zakonu”, kazao je ministar i poručio da se može pričati o poboljšanju rada Morskog dobra, ali ne dalje od toga.

Radunović je juče saopštio da će tender za zakup plaža biti raspisan do kraja sedmice, te da očekuje da će Crna Gora nove zakupce imati već od 20. ilii 25. marta.

Po tom osnovu očekuje prihode od 15 do 30 miliona eura, prenosi RTCG:

Prethodno je Vlada na elektronskoj sjednici usvojila izmijenjeni i dopunjeni cjenovnik početnih naknada za korišćenje/zakup morskog dobra, koji uključuje izmjene i dopune postojećeg cjenovnika, predlog odluke o davanju u zakup/na korišćenje dijelova morskog dobra, kao i Izmjene i dopune Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2024-2028. godina.

Radunović: Protiv tendera za zakup plaža bili Đeljošaj i Dukaj, Đeka i Demokrate nisu glasale

Takve odluke Vlade nijesu podržali ministri iz redova Demokrata, ali ni ministri Nik Đeljošaj i Maraš Dukaj.

“Demokrate se nijesu izjašnjavale i ne znam zašto. To bi onda značilo da su oni navijali da sve ostane po starom, a ja ne vjerujem da je to, možda nijesu bili pri telefonu, pošto je to bilo elektronsko glasanje. Protiv su bili Nik Đeljošaj i Maraš Dukaj”, kazao je Radunović, i dodao da ministar Fatmir Đeka nije glasao.

Đeljošaj: Nećemo dozvoliti da pojedinci zbog gubitka Budve unište privredu Ulcinja i njenih građana

Nakon izjave Radunovića oglasio se Đeljošaj i poručio da neće dozvoliti nadoknadu, tj. neće dozvoliti da pojedinci zbog gubitka Budve unište privredu Ulcinja i njenih građana.

Reagovao je i poslanik SD-a Branislav Nenezić koji je kazao “da smo dobili odgovor ko želi haos na crnogorskim plažama”.

Nenezić: Dobili smo odgovor ko želi haos na crnogorskim plažama

“Prošlogodišnji neuspjeli pokušaj se želi realizovati ove godine, dovesti u pitanje priprema i realizacija turističke sezone, nanijeti šteta turističkoj privredi, posebno u Ulcinju, a sve kao odgovor za formiranje vlasti u Budvi”, naveo je Nenezić u objavi na mreži X.

On je poručio premijeru Spajiću da ima još vremena da se povuče odluka Vlade.

“Imate još vremena da povučete odluku Vlade koju su podržali samo ministri vašeg Pokreta Evropa sad i Koalicija ZBCG! Spriječite “bojkot” turističke sezone”, naveo je Nenezić.

