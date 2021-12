Vlasnik Uniproma Veselin Pejović poručio je vicepremijeru Dritanu Abazoviću da mu Kombinat aluminijuma nudi za 50 miliona eura i javno stoji iza ove svoje riječi.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Navodi da ne zloupotrebljava državni aparat, ne okuplja nosioce javnih ovlašćenja i ne kopa po Abazovićevom privatnom životu da bi imao “dokumentacionog materijala za narednih 365 dana“ ali, ističe, ima dovoljno i časti i poštenja, ali i samopozdanja da na svaku njegovu neistinu ukaže i da sam snosi sve posljedice štete koju želi da mu napravi.

Njegov odgovor prenosimo u cjelosti

Ja ću odgovoriti na svako pitanje koje mi postavljate, uz rizik da odgovor bude na moju štetu, ali jedno je sigurno, da će biti istinit, oslonjen na činjenice- fakticitet. Na čemu se zasnivaju njegove optužbe je pitanje svih pitanja. On čeka promjene u tužilaštvu i sudu da bi „dokazivao“, a osnovnu ambiciju je već ispunio, policiju ima.

Međutim, najteže je dokazati „očigledno“. On bez jednog dana radnog staža i bez radnog iskustva posvećen je operativnom radu prikupljanjem informacija iz nekredibilnih izvora a onda ih u slobodnoj interpretaciji pretvara u zaključke.

On ne zna da li i koliko je poznato predstavniku suda iz Izraela, on govori o navodnoj korupciji, bez bilo kakvih dokaza i brutalno me targetira, traži od mene da vratim imovinu koju sam sticao radom i to punih 40 godina. Na kraju njegova ključna poruka da „jedva čeka nove tužioce da bi se obračunao sa mnom“, politički i građanski je neadekvatna za funkciju na kojoj se nalazi. Ovo je časno, ovo je viteški i najbolje oslikava njegov karakter.

Svakako nije odgovorio na uporno postavljena pitanja na koja javnost očekuje odgovor, a što je elementarno važno za ravnopravan dijalog:

1. Kada ćete da prestanete da urušavate poslovni ambijent u CG i kada ćete prestati da nanosite štetu ovoj firmi?

2. Kada ćete saopštiti ko Vam je nudio 21 milion eura i kako Vam je prišao taj ponuđač smatrajući da za tu cijenu može promijeniti Vaš politički stav, preko koje destinacije?

3. O čemu ste razgovarali sa jednim poslovnim čovjekom, značajnim investitorom u Crnoj Gori koju je napustio nakon vašeg dolaska na funkciju, za vrijeme vašeg boravka u Dubaiju i na upriličenom sastanku unaprijed dogovorenom a održanom u poznatom restoranu tog grada.

4. Kako je sa 50€ boravio u Dubaiju i proveo nekoliko dana a samo ulaznica za Formulu 1 košta 2000€, da li je prijavio taj poklon i kako je stigao od službenih obaveza i državnih poslova da ode na taj put, bez uobičajene platforme koja prati vladine funkcionere.

Njemu se nudio mito i to sam priznaje- da su ga ljudi prepoznali kao podobnog za tu vrstu pristupa. Ja nikada nijesam nudio mito, ja nudim broj radnih mjesta, novi proizvod i povećan izvoz. Ako je to mito i korupcija onda priznajem da sam se njome služio.

Da ne govori istinu kako ja tvrdim ili da govori istinu kako on tvrdi neka opredeljenje bude uvjerenje iz Poreske Uprave Crne Gore koliko dugujem ili sam ostao dužan poreza za ovo 40 odina.

Koliko je to ozbiljan čovjek i funkcioner vidi se iz njegovih izjava da sam KAP kupio za 28 miliona a da sad vrijedi više od 250 miliona eura. Siguran sam da ostvaruje kontakte i javno i tajno sa ljudima koji imaju dosta novca. Nudim im priliku da zarade, ako on govori istinu. Ja sam KAP kupio za 28 miliiona eura, ulozio u remont tehnoloških postrojenja i novu infrastrukturu zamjenom energenata, smanjio emisiju štetnih gasova i plus finasirao proizvodnju bez državne pomoći punih 4 godine kolikoje KAP radio sa minusom od 1.5mil.ura mjesečno.

Gospodinu Abazoviću, ja vam KAP nudim za 50 miliona eura i javno stojim iza ove svoje riječi i ja ću je održati a Vi dovedite kupca za vrijednost koliko ga Vi procjenjujete a to je 250 miliona eura i omogućite kome god hoćete zaradu od 200 miliona eura- to će biti najbolja potvrda „svih vaših istina“, a mogli bi i državi da omogućite značajnu zaradu, kao odgovoran čovjek.

Što se mene tiče, ja ne zloupotrebljavam državni aparat, ne okupljam nosioce javnih ovlašćenja i ne kopam po Vašem privatnom životu da bih imao „dokumentacionog materijala za narednih 365 dana“, ali imam dovoljno i časti i poštenja, ali i samopozdanja da na svaku vašu neistinu ukažem i da sam snosim sve posljedice štete koju želite da mi napravite, nemoćni personalno, ali zato sa visokim intezitetom zloupotrebe to radite koristeći funkciju koju imate.