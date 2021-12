Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović pozvao je vlasnika "Uniproma" Veselina Pejovića da, kako je kazao, vrati državi milione eura i uloži ih u očuvanje proizvodnje u KAP-u, iz kojeg je Pejović, kako kaže Abazović, izvukao desetine miliona eura.

Izvor: Vlada Crne Gore

Abazović je odgovorio na jučerašnje saopštenje Pejovića koji je kazao da državi nije dužan ni euro poreza i da se ne boji “prijetnji” potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića da će biti predmet istrage globalnih organa.

"Podsjetiću, počeli ste komunikaciju sa mnom sa opravdanjem da ste čisti kao suza, da bismo poslije samo par interakcija zaključili da ste pravili kombinacije sa brzim gašenjem kompanija van Crne Gore, čime ste zaobilazili plaćanje poreza u Crnoj Gori. Takođe, donijelo smo zaključak i da ste na sličan način gasili kompanije i u Crnoj Gori, da bi na kraju priznali i da je u Vašu kompaniju ušlo, ni manje ni više, nego 15 miliona eura od, po svemu sudeći, velikog finansijskog prevaranta u Izraelu. Mutna vam je nešto ta „čista“ suza, gospodine Pejoviću!", navodi Abazović u odgovoru Pejoviću.

Dobro je, kaže Abazović, to što je Pejović priznao da se sastao sa Daganom.

"Radi građana, podsjećam: Lior Dagan je čovjek koji vodi globalne napore da vrati pronevjerenu imovinu Vašeg poslovnog partnera iz Izraela, protiv kojeg se vode međunarodne istrage. To što je sa Vama imao sastanak, govori o tome da se o Vama i Vašim partnerima vode ozbiljni razgovori na određenim međunarodnim adresama. Ove “adrese”, da pojasnim građanima, se ne bave biznis idejama već razotkrivanjem kriminalnih aktivnosti. Ne znam da li je gospodinu Daganu poznato da sa čovjekom kojim se bave vlasti Izraela imate biznis i u Srbiji? Ipak, ako ovo ikada pročita saznaće još ponešto", navodi Abazović.

Građani, kaže Abazović treba da znaju da kompanija Uniprom d.o.o. Nikšić ima 50% vlasništva u kompaniji Partizan Žarkovo d.o.o. Beograd.

"Ostalih 50% je u vlasništvu kompanije kontraverznog biznismena iz Izraela, EGFE, a Vi ste u njoj izvršni direktor. Takođe, i ta kompanija je u blokadi. Uz to, u Republici Srbiji ste nekada registrovali kompaniju Uniprom metali d.o.o. Ćuprija, koja je 2018. godine izbrisana iz evidencije, a njen osnivač je pravno lice Zona metali d.o.o. Beograd. Osnivač kompanije Zona metali d.o.o. Beograd ste upravo Vi, gospodine Pejoviću. Za javnost je bitna sljedeća informacija: Zona metali d.o.o. Beograd je u blokadi zbog million eura duga i to više od 5 godina. Ima toga još, gospodine Pejoviću, zato polako, manje koristite riječ “prijetnja”, a više riječ "pravda" - ljekovitije je", naveo je Abazović.

On podsjeća i kako je Pejović dobijao koncesije u Crnoj Gori.

"Naime, prema podacima o dodjeli koncesije iz aprila 2020. godine, kompanija Uniprom White Bauxite je za 29 godina eksploatacije trebalo da prihoduje 54,2 miliona eura, dok je državi trebalo da plati 27 puta manje, to jest 2,2 miliona eura. Voli li se tako Crna Gora, gospodine Pejoviću?! Iz ovog posla ste trebali da budete “dobri” nekoliko desetina miliona eura, a državi kao i uvjek, bi dali mrvice", kaže Abazović u odgovoru.

On ističe i da svaki put kad čita što piše Pejović, notira po nekoliko stvari koje, kako ističe Abazović, mirišu na krivične prijave.

"Vi ste juče napisali da ste skoro million kvadrata oko nalazišta boksita počeli da kupujete još 2017. godine ili tri godine prije ,raspisivanja javnog oglasa za dostavljanje ponuda za koncesiju iz 2020. godine?! Vidite gospodine Pejoviću, Vi ste sami priznali da ste 3 godine prije raspisivanja oglasa znali da će javni oglas biti raspisan čime ste sebe doveli u situaciju da pomislimo da ste možda korumpirali neke ljude. Znajući da vam tekstove piše iskusni advokat, upozorite ga na ove propuste, a i obratite pažnju da Vas svjesno ne gurne u dodatne probleme. Nemate ih malo u zadnje vrijeme", poručuje Abazović.

Kaže i da se raduje i jedva čeka nove tužioce.

"Pa će se vidjeti kako su Vam se dodjeljivale koncesije i kako ste, Vi, ja, ali i bilo ko drugi - dolazilo do novca kojeg imamo. Na kraju današnjeg saopštenja, kada me već pozivate da podnesem ostavku, ja Vas pozivam da: vratite državi milione eura i uložite iste u očuvanje proizvodnje u KAP-u, iz kojeg ste, kako su građani vidjeli, izvukli desetine miliona eura. Ako i odem sa funkcije, nastaviću da otkrivam sumnjive poslove", kaže Abazović i dodaje da za to nije potrebna pozicija nego malo konekcija i dobra volja.

"Sa nestrpljenjem očekujem Vašu novu reakciju, jer kao što vidite, niti jednu moju informaciju nijeste demantovali. Zapamtite, imam dokumentacionu kondiciju za narednih 365 dana. Tek smo počeli, napredujemo ka važnim stvarima", zaključio je Abazović.