Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić kazao je odgovarajući na pitanje Dragana Ivanovića iz Kluba poslanika Socijalističke narodne partije Crne Gore da je 2022. godina, godina reformi.

Izvor: Vlada Crne Gore

„Kapitalni budžet biće najmanje 450 miliona eura. Kada govorite o investicijama, ja ću ukazati na nekoliko problema. Ovo što ste spominjali za ovu fabriku koja treba da bude u Tuzima koja će zapošljavati najmanje 150 radnika je sigurno projekat koji će brzo biti realizovan. Osvrnuću se na probleme da bi javnost bila upoznata sa tim. Gorući problem koji smo zatekli je Vektra Jakić vrlo vještom igrom sa Privrednim sudom i stečajnim upravnicima. Taman kad dođete do rješenja neko vas blokira, blokira vas Privredni sud“, poručio je premijer Krivokapić.

Predsjednik Vlade saopštio je da smo imali tri investitora koji su bili zainteresovani da obnove Vektru Jakić, te da od nje naprave ono što je tehnološki jedino bilo moguće.



„Da preuzmu kompletno sve dugove koje ima ova kompanija i da krenu sa proizvodnjom. I uvijek imate blokadu, koja je vezana vrlo jednostavno za šumsku mafiju. To je priča razlike, a u toj razlici vrlo vješto zahvaljujući koncesijama i produžetku koncesija koju smo mi željeli da suzbijemo, gospodari čovjek koji je na čelu Vektre Jakić. I vrlo jednostavna je računica. Zašto bi neko zapošljavao 200 radnika kada može mnogo više da zaradi na osnovu razlike koju ostvaruje sa 10 eura u prosjeku po metru kubnom, a ima koncesije koje se ne mogu opisati ni slovima ni brojem. U tom jednom vremenskom periodu neko je zaboravio da u tom ugovoru postoji klauzula koju niko nije radio i to je za odgovornost. A koja je to klauzula? Klauzula da se cijena usklađuje na osnovu Monstat informacije koja prati tržište i na osnovu tržišta definiše realnu cijenu, a ne dogovorenu. I zato mi na svakom koraku podstičemo takve ljude i takve ljude protažira prethodna vlast a mi im ne možemo ništa. Građani, da li treba ukinuti Privredni sud, ja ne znam, ali to je jedan od najgorih sudova u Crnoj Gori. On je leglo korupcije, jer je on u saučesništvu sa svim ovim o kojima pričamo. Pogledajte imena stečajnih upravnika, pa će vam sve biti jasno“, naglasio je premijer Krivokapić.



Premijer je govoreći o Vektra Boki kazao da je takvo blago bilo umjetnost uništiti. „Od hotela Tamaris pa do hotela Boke, pa do hotela Plaže i ostavite radnike na cjedilu kao što ste uradili u KAPu, Željezari, kao što ste uradili u čitavom privrednom ambijentu Crne Gore. Od privredne, mi smo postali samo uslužna država, što u jednoim dijelu može da bude dobro. Ali time smo napravili preraspodjelu postojećih snaga koje su se školovale za nešto drugo a nijesu mogli da rade i to nije jednostavan put. Ova Vlada želi prevashodno da pažnju posveti mladima i zato u ovom odgovoru najveći akcenat je upravo na zapošljavanju mladih, kompetentnih koji će imati priliku i da se doškoluju u inostranstvu jer intenzivno radimo na potpisivanju bilateralnih sporazuma koji će to moći da obezbijede. Za mnoge aktivnosti pogotovo u dijelu digitalizacije i novih tehnologija mi nemamo kadar. Taj kadar treba školovati na dobrim svjetskim univerzitetima. To je budućnost CG. I zato svi treba da damo maksimalni doprinos da se ta budućnost i desi. Može se desiti samo ako budemo zajednički radili i taj parni valjak bar jednom zaokrenuli, a onda će poslije po inerciji valjak da ide. Ovo je jedino moguće ako ovo bude zajednički posao i zajednička briga o državnoj imovini“, poručio je premijer Krivokapić.