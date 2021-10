Predsjednik Vlade, Zdravko Krivokapić poručio je odgovarajući na pitanje Ivana Brajovića iz Kluba poslanika Socijaldemokrata Crne Gore, da ostavku sigurno neće podnositi na njegov zahtjev, te da je to njegova pusta želja.

„Ako bi bile prave demokrate, vi bi pitali, kako to mogu izbori da se odigraju da budu potpuno demokratski bez izmjene izbornog zakonodavstva? Kako mogu da se dese izbori sa istim Tužilaštvom, kako bi Vi željeli koji sve afere koje se tiču političke korupcije držite u fiokama ili ih pogrešno procesuiraju?! Mislite li da ovi građani ne znaju i ne pamte duže od tri dana? Da li Vas treba stalno podsjećati šta ste Vi to radili u prethodnom vremenskom periodu, a ovdje govorite o ličnoj odgovornosti? Gdje je Vaša lična odgovornost bila kada ste iz ove sale kao jedinstven slučaj u Evropi hapsili poslanike da bi diktat jednog čovjeka sproveli u djelo?! Je li to demokratija gospodine Brajoviću? Demokratija je upravo i ova smijenjivost, jer kad nema smijenjivosti lidera ili vlasti, gdje smo mi to krenuli, kojim putem učimo našu djecu da idu? Da je Vaš stav tačan zašto bar jednom ne kažete ono što svi znaju da je ova Vlada radila i nije stajala, a sada mi sve krivice za dešavanja u čitavom sistemu pripisujete, kao i Vladi. Nemojte mene prozivati za to što Skupština ne radi. Jeste li Vi poslanik ili ja? Da li ste Vi saučesnik u tome što imamo takvo Tužilaštvo i stanje u Tužilaštvu ili ja? Da li ste Vi ostavili nasljeđe pravosudnog sistema koje je potpuno u VD statusu zahvaljujući političkim igrama i političkim izborima na funcije isključivo i samo Vaših ljudi? Da li Vi govorite o toj depolitizaciji kada ste na svakom koraku u svakom segmentu društva djelovali politički? Vi ste se odvojili od Vašeg jezgra onoga trenutka, ne zbog ideologije, nego zbog interesa. Ideologija je jača od svakog interesa, ali kod nas ideologija i programi se ne poštuju. Poštuju se trenutne interesne i veze koje vi ostvarujete i po dubini i po širini. Da li se CG nalazi u katastrofalnom stanju zato što je ova Vlada obezbijedila finansijsku stabilnost? Da li se ikada u istoriji CG desilo da imate ekonomski rast koji nadilazi i najjače države svijeta i on će biti po projekciji Svjetske banke najvjerovatnije između 12 i 14 posto. Jesu li to bajke ili su to pokazatelji? Je li se desila turistička sezona koja je oporavila i dala snagu čitavoj crnogorskoj privredi, gdje je pet puta bio veći prihod nego prošle godine? I da ne nabrajam naše socijalne kategorije. Vama djeca nisu bila bitna, nijedan dječiji dodatak vam nije bio bitan. Imali ste drugačiju logiku, ko ne glasa za vas, nema nikakva prava. A pošto oni ne mogu da glasaju onda su oni bili obespravljeni. Izdvojili smo udžbenike sve ono što treba da bi kao u svim normalnim državama svijeta osnovci imali besplatne udžbenike i na taj način doprinijeli boljem i kvalitetnijem djelovanju onog roditeljskog iskaza u tom dijelu. Zar je to malo? Zar je malo sve ovo što sam vam nabrojao. Vi ste htjeli ulcinjsku Solanu da utopite tajkunima. 14,5 miliona m2, Vi ste željeli da podijelite Vašim prijateljima. Je li to odnos prema ovoj državi? Da li je odluka da se prekine jedan dogovoreni dio dobijanja prava korišćenja obnovljivih izvora, je li to Vaš odnos prema CG? Jeste li Vi to definisali kao sistem sa članom koji nikako da bude poništen, povlastice onima koji su sinovi, komovi i prijatelji, a ovdje meni držite predavanje. Gdje je Vaša odgovornost? Zašto Vi nikada niste protažirali ličnu odgovornost? To se radi ličnim primjerom da pokažete možda meni koji ne zna kako to da uradi. Kad ste toliko bili dobri zašto niste uradili sve da stabilnost ove države ne bude ugrožena ni na jednom njenom metru nego ste podsticali da se desi sunovrat ove države. Vi pričate o stabilnosti. O kojoj stabilnosti?“, upitao je premijer Krivokapić.