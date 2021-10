Predsjednik Vlade, Zdravko Krivokapić kazao je da je mjera zabrane ulaska u Crnu Goru, državljanima Republike Srbije, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću ukinuta 28.12.2020.godine.

Izvor: Vlada Crne Gore/B.Ćupić

„Tada je Upravu policije držao menadžment koji je pripadao isključivo i samo DPS-u. Tada se desilo da je neko jednim klikom, bar tako kažu oni koji su ispitivani, promijenio status lica kojima je bio zabranjen ulazak u Crnu Goru. Zamislite, da li je to hajdučija? Šta je to? Da li jedan službenik može da uradi nešto bez naloga svoga pretpostavljenog i zahvaljujući državnom sekretaru u MUPu, Radu Miloševiću pokrenuto je istraživanje koje je na kraju konstatovalo da su dva službenika koja su ispitivana ukazivala na usmeni nalog određenih starješina u Upravi policije. Ako mislite da je to priča koja treba Crnoj Gori onda ste na pravom putu. Gdje to u komandnom sistemu, pogotovo kršeći zakon postoji usmena naredba? Da li je ta naredba trebala da bude usmena ili pismena? Ko je mogao da suprotno zakonu napravi tako nešto? To su sva pitanja koje istražuje Specijalno državno tužilaštvo“, kazao je premijer Krivokapić na Premijerskom satu odgovarajući na pitanje Borisa Bogdanovića iz Kluba poslanika Demokratske Crne Gore.

Predsjednik Vlade poručio je da je prethodna vlast postavila takve betonske ograde da je trebalo, ne tri mjeseca, nego mnogo više da bi se nešto promijenilo u Upravi policije. On je kazao i da direktor ANB-a Dejan Vukšić nije znao ništa o ukidanju zabrane ulaska u Crnu Goru za Belivuka i Miljkovića.



„Komunikacija, koordinacija, razmijena informacija, to je nešto što je svuda u svijetu prirodno. Zar je moguće da su u jednoj državi informacije išle na tri nivoa. Jedan mafijaški, drugi politički blizak i treći, koji je išao jedino u pravom smjeru. To je bila predstava Crne Gore. I pričate ovdje da ovaj dio naroda koji je glasao i promijenio vlast nije napravio zaokret. Ne postoje saznanja koja se mogu dokazati za vašu tvrdnju da u Upravi policije postoje ljudi koji su bliski ovoj kriminalnoj grupi. Tu se može samo praviti pretpostavka. Nadam se da će Tužilaštvo, koje vjerovatno u ovom trenutku nema kapaciteta da to uradi, napokon privesti pravdi i ovaj slučaj“, saopštio je premijer Krivokapić.