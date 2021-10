Skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu oko sedam sati saslušavao je čelnike bezbjednosnog sektora i tužilaštva u vezi sa bezbjednosnom situacijom u zemlji.

Izvor: Vlada Crne Gore/ Đorđe Cmiljanić

"Situacija je bezbjedna i situacija je redovna", kazao je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović, nakon sjednice.



Razgovarali su kaže vrlo otvoreno. "Mislim da iz svih ovih sjednica svi izazimo mudriji", kazao je Abazović.

Abazović nije htio da detaljinije komentariše to što je bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić, nakon saslušanja, pušten da se brani sa slobode.

“Ako je logika da je on kriv za sve i u prvom i u drugom slučaju ja je lično ne prihvatam. Ja mislim da sigurno postoji odgovornost i te kako postoji odgovornost direktora ANB-a, ali mene ne mogu da ubijede da je on nalogodavac”, poručio je Abazović novinarima, nakon sjednice Odbora.

Na pitanje šta misli ko je nalogodavac, Abazović je kazao:

“Ne bih da se izjašnjavama. I prošli put je bilo sve kao da je taj čovjek iz nekog hira odlučio da prisluškuje i prati ljude, a da to neko od njega nije zatijevao i sad sve treba da se svede na to da će on da odgovara za - zamislite za šta za zlouptrebu službenog položa. Ako neko misli da to tako treba prihvatiti, ja tu logiku ne prihvatim. Tužilaštvo neka radi svoj posao, sudovi neka rade svoj posao, a građani neka vrednuju”, poručio je Abazović i pozvao građane da sami procijene da li sve odgovara elementarnoj logici.

Kazao je i kako misli da su slučajevi prisluškivanja glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i samoubistvo, Luke Bulatovića povezani.

"Zato što se radi o zloupotrebama bivšeg menadžmenta ANB-a".

Knežević zabrinut za bezbjednosnu situaciju

Predsjednik Odbora Milan Knežević je nakon sjednice kazao da je Odbor u zajedničkim zaključcima konstatovao da je bezbjednosna situacija u značajnon mjeri narušena, te da postoji opasnost od daljeg narušavanja.

Knežević je kazao da je sjednica vođena na osnovu tajnih podataka, pa skupštini neće predložiti zaljučke.

Knežević je novinarima saopštio da je zabrinut za bjezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori, za ukupan aktuelni i politički ambijent.

“Nadam se da će ovo o čemu smo raspaljali biti posljednja zloupiotreba inistitucija i srastanja kriminala sa djelovima bezbjednosnog sektora”, poručio je Knežević.

Glavni specijalni tužilac Milovje Katnić, v.d. vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić, šef Specijalnog policijskog tima Dragan Radonjić, i šef tajne službe Dejan Vukšić su izašli sa saslušanja, ali nisi željeli da daju nikakve izjave.

Na sjednici koja je bila zatvorena za javnost saslušani se potpredsjednik Vlade Dritan Abazović, vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić kao i šef specijalnog policijskog odjeljenja Dragan Radonjić.

Odluku o kontrolnom saslušanju Odbor je donio jednoglasno, na inicijativu predsjednika tog tijela Milana Kneževića.