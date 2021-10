Bivši funkcioner ANB Luka Bulatović je ostavio video poruku u kojoj je najavio da će sebi oduzeti život.

Izvor: Vlada Crne Gore

On je u video poruci kazao da je njegov posao bio da zna, a da je zbog stvari koje nije saznao ugrozio kolege iz ANB i svoju porodicu.

"Večeras sam se odlučio da uradim ono što sam cijelog svog života osuđivao. Večeras sam se odlučio da napravim korak koji nije ništa drugo nego kukavičluk, bježanje, ali je sa moje večerašnje tače gledišta osjećaj odgovornosti prema onome što se zove profesionalna čast i predanost Agenciji za nacionalnu bezbjednost. U prethodnom periodu moja obaveza je bila da znam. To što pojedine stvari nijesam znao, a dešavale su se, pribojavao se jesam, nije opravdanje jer sam na taj način ugrozio i svoje ljude i svoje prijatelje sa kojima sam radio i sarađivao, iz Agencije i drugih državnih organa, prije svega porodicu. Ovo je večeras moja odluka, u znak izvinjenja svima njima, i u znak da zbog činjenja ili nečinjenja osjećam ogromnu sramotu i stid, sa kojom dalje ne mogu da se nosim. Pozivam vas sve koji ovo vidite ili ne vidite, kako god da se desi, da nastavite da živite i radite u interesu Crne Gore. Crne Gore koju smo stvarali, branili, najbolje što smo umjeli", kazao je Bulatović.

On je poručio da je skoro 30 goodina svoga života i rada, profesionalno svaki svoj korak napravio u najdubljem ljudskom uvjerenju da radi u skladu sa Ustavom i zakonom, u najbolljem interesu građana, u najboljem interesu svojih kolega, najboljem interesu svoje porodice.

"Danas vidim da to nije bilo tako. Danas sam zbog toga postiđen, danas zbog toga činim ovaj korak na koji nimalo nijesam ponosan, za koje sve one koji su me smatrali prijateljem, sve one koji su me smatrali neprijateljem, molim da mi oproste. Pozivam vas sve da zaboravite na ovo ludilo koje se dešavalo zadnjih dana, zadnjih mjeseci, da se dogovorite da ova zemlja, koja je beskrajno lijepa i koju beskrajno volim, svakim atomom svog života sam živio za njen prosperitet, sigurnost i bezbjednost, nastavi da živi da u njoj i moja i vaša djeca, i djeca njihove djece i buduća pokoljenja, uspješno i napredno žive. Molim vas, dragi prijatelji, oprostite mi. Neka je vječna Crna Gora", kazao je Bulatović u oproštajnoj poruci.

Bulatović je pronađen mrtav 15. oktobra u jednom stanu u podgoričkom naselju Momišići.