Predsjednik jedne opštine saslušan je nakon što su prikupljeni dokazi koji ukazuju na sumnju da je učestvovao u koruptivnim radnjama, saopšteno je na konferenciji za novinare SDT-a.Potvrđeno da je uhapšen bivši direktor ANB-a Dejan Peruničnić

Izvor: Printscreen/RTCG

Na konferenciji je saopšteno da je donijeta naredba o sprovođenju istrage protiv predsjednika jedne opštine čiji su inicijali V.V. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja i to tako što je donio rješenje po kome je jedno lice odredio da obavlja poslove visokog rukovodećeg kadra u opštini iako to lice nije ispunjavalo posebne uslove koji su bili propisani za radno mjesto na koje je bio rasporežen.

"Time mu je pribavio korist u iznosu zarade koju je to lice ostvarilo, a opštini nanijelo štetu takođe i iznosu bruto zarada”,kazao je tužilac Mileta Šoškić.



Mediji prenosi da je riječ o predsjedniku Opštine Žabljak Veselinu Vukićeviću.

Izvor: Printscreen/RTCG

UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA RATNE ZLOČINE



Specijalna državna tužiteljka Lidija Vukčević je saopštila da je S.P. (51) iz Plužina, nastanjen u Danilovgradu, uhapšen je zbog sumnje da je počinio ratni zločin tokom rata u Bosni i Hercegovini početkom 90-ih. Ona je najavila da će uskoro protiv njega biti podignuta optužnica. On se tereti za ubistva i silovanja bošnjačkog stanovništva na teritoriji Foče.





Izvor: Printscreen/RTCG



UHAPŠEN PRIPADNIK KRIMINALNE ORGANIZACIJE

Specijalni tužilac Miroslav Turković saopštio je da je uhapšen L.B. za koga se sumnja da je pripadnik kriminalne organizacije koja se bavila proizvodnjom marihuane u Baru.

Prikupljeni su dokazi i L.B. je određen pritvor.



“SDT vodi istragu protiv više osoba zbog ubistva, mita, podstrekavanja. Prikupljeni su dokazi da je još jedno lice postalo član kriminalne organizacije, da je izvršilo krivično djelo i uhapšen je L.B.”, saopštio je specijalni tužilac Miroslav Turković.



Organizatori kriminalne organizacije su po saznanjima policije, davali naloge i uputstva za neovlašćenu proizvodnju marihuane, nabavljali instalaciju i opremu za proizvodnju droge.



UHAPŠEN DEJAN PERUNIČIĆ



Turković je potvrdio da je danas uhapšen Dejan Peruničnić zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.





SDT je na osnovu dokaza i informacija formiralo predmet na osnovu pronalaska tehničkog sredstva za koje se sumnja da se radi o prislušnom uređaju u kabineta Glavnog specijalnog tužioca.

“Kada smo primili tu informaciju izvršili smo uviđaj, pronašli sredstvo, a dalje izvršili izviđaj tokom koga su preuzimane dokazne radnje i utvrdili smo mjesto za prijem signala. Na osnovu toga, danas je lišeno slobode jedno lice čiji su inicijali D.P. zbog sumnje da je zlopupotrijebilo službeni položaj. Ovo lice će biti privedeno nadležnom tužilaštvu i utvrđivaće se dalji dokazi i činjenice”, kazao je Turković.



GST Milivoje Katnić kazao je da će, ako ne bude uslova da se Peruničiću odredi pritvor, on biti pušten da se brani sa slobode.



KATNIĆ O SLUČAJU LUKE BULATOVIĆA

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je ponovio da je u njegovoj kancelariji otkriven prislušni uređaj, i da se utvrđuje gdje je taj materijal završio.

“Sumnja se da je prislušni uređaj postavljen po nalogu ANB-a”, rekao je Katnić.



Glavni specijalni tužilac je saopštio da se analizira materijal vezan za samoubistvo funkcionera ANB-a Luke Bulatovića.

On je saopštio da se još ne zna da li je funkcioner ANB-a Luka Bulatović izvršio samoubistvo. Katnić je kazao da SDT vodi istragu u ovom pravcu.

“Kao što znate da je SDT bilo na uviđaju. Sve je sprovedeno u skladu sa propisima i to se analizira. Još se preduzimaju određene radnje i na kraju će se utvrditi da li ima ikakve veze i taj događaj još ne možemo s preciznošću utvrditi da li je samoubistvo ili nešto drugo”, istakao je on.

Katnić je kazao da je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Zoran Miljanić počinio podstrekivanje na vršenje krivičnog djela odavanje službene tajne time što je izjavio da javnost mora da zna čije živote je mogao da spasi Bulatović.

“Ovaj gospodin Miljanić očigledno ne poznaje proceduru, ne poštuje ovu saradnju, da svaki organ radi svoj posao. On je rekao da građane treba da obavijestim o tome. To bi u objektivnom smislu predstavljalo podstrekavanje mene na odavanje službene tajne, međutim, pošto ja cijenim da on ovo ne zna, nećemo ništa preduzimati. Sve ostalo je u domenu nepristojnosti”, kazao je on.

Govoreći o životima koji su mogli biti spašeni, a o kojima je govorio Bulatović u opoštajnon poruci, Katnić navodi da se to za sada odnosi na službenike državnih institucija.

“Životi su mogli biti spašeni onih koji su ubijeni ili onih čiji su ugroženi ili je postojala ozbiljna opasnost da su ti životi u određenim okolnostima, radnjama i postupcima državnih organa, mislim na ANB ugroženi. To su životi mene i specijalnih tužilaca, godpodina Radonjića i Bakovića i njihovih ljudi. To smo, za sada, zaključili,” kazao je Katnić.





On je istakao da je Bulatović bio najveći profesionalac i patriota kojeg je upoznao.

"Sve poruke su zabilježene, čak i one koje su izbrisane i koje je ostavio da se čuju. Luka je bio moj prijatelj i ja njegov. Zvao me je da se vidimo, vidio sam ga na Cetinju, bio je ličnost kakva se rijetko srijeće", istakao je on.







