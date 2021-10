SDT i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić treba da odgovore na pitanje šta se desilo sa Lukom Bulatovićem i zašto je izvršio samoubistvo, jer je Katnić preuzeo taj slučaj, rekao državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

“On (Katnić) je adresa od koje treba da dobijete sve informacije i šta se desilo sa Lukom Bulatovićem i zašto je izvršio samoubistvo, zašto je sistem prethodni bio takav, možemo slobodno reći na krivo nasađen i ljudi su mislili da rade u interesu države, a to nije bio slučaj i to doznaju tek mnogo kasnije i onda dolazi do tragedije do kakve je došlo”, naveo je Miljanić.

On kaže da je slučaj samoubistva Bulatovića preuzeo Katnić, iako to nije nadležnost SDT-a.

“Glavni specijani tužilac Milivoje Katnić je preuzeo uviđaj, došao na lice mjesta, iako je to nadležnost Višeg državnog tužilaštva, treba da objasni građanima i javnosti kako je, na koji način i zašto je to njegova nadležnost. Znamo da je samoubistvo u nadležnosti Višeg državnog tužilaštva. Preuzeo je slučaj i mi očekujemo od njega da u skladu sa tim što je uradio objasni građanima zašto je to njegova nadležnost, i sve ono što je našao i sve ono što je pokojni Luka ostavio iza sebe. Da bi znali da li je ugrožena nacionalna bezbjednost sve je u rukama, što se tiče toga slučaja, specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića”, naveo je Miljanić, odgovarajući na pitanje TVCG.

Govoreći o oproštajnoj poruci bivšeg funkcionera Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Luke Bulatovića, koji je prije nekoliko dana pronađen mrtav u iznajmljenom stanu, u podgoričkom naselju Momišići, Miljanić je kazao da je taj snimak, tužan kraj čovjeka koji je čitav svoj radni vijek proveo u sistemu bezbjednosti.

“Nažalost, mislio je da radi za građane, u interesu građana i u interesu države. Prethodni sistem je nažalost bio sve, samo nije bio ni u interesu građana, velikim dijelom ni u interesu države, nego interesu ličnih i pojedinih interesa, ljudi koji su se u njemu nalazili, za razliku od građana koji su to sve nijemo posmatrali. I onda čovjek na kraju svoje profesionalne karijere dođe do saznanja da sve ono što je radio i nije baš bilo u skladu sa zakonom”, kazao je Miljanić.

On navodi i da je to opomena svim svim časnim, poštenim pripadnicima službi bezbjednosti.

“To je crveni alarm da se oni koji spavaju probude, da sve ono što se dešavalo i u ranijem periodu, a što je bilo nezakonito, što je pokojni Bulatović i kazao, da ne dolaze u takvu situaciju, nego da obznane javnosti sva nepočinstva sve nezakonitosti sve ono što je krasilo bivšu vlast da bi izbjegli ljudske žrtve”, kazao je Miljanić i porodici Bulatović izjavio saučešće.