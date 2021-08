Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović i njegov i saradnici dorađivali su novu verziju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom kojeg je potom premijer Zdravko Krivokapić poslao Beogradskoj patrijaršiji, saznaje Pobjeda.

Izvor: Vlada Crne Gore/ Đorđe Cmiljanić

Izvor Pobjede iz vrha parlamentarne većine, koji je blizak samom vrhu SPC, saopštio je da je Abazović sa svojim pravničkim timom u značajnoj mjeri izvršio izmjene dokumenta.

"U novoj verziji dokumenta nema stavke koja je bila sporna a u kojoj se navodi da se ne može graditi niti jedan vjerski pravoslavni objekat u Crnoj Gori bez saglasnosti nadležnog arhijereja SPC kao i odredba o Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao tradicionalnoj vjerskoj zajednici sa istorijskim kontinuitetom", rekao je izvor Pobjede.

Takođe, odredba o istorijskom kontinuitetu SPC bila je jedna od najspornijih.

Abazović je zajedno sa dvije zapadne ambasade, a kako je ranije pisala Pobjeda, spriječio Krivokapića da potpiše temeljni ugovor sa SPC u Beogradu 27. maja.

Potpredsjednik Vlade je juče priznao novinarima da je vidio temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom i potvrdio da je ispravljeno sve što je bilo sporno u tom dokumentu.

On tvrdi da su interesi Crne Gore uz, između ostalog, njegovu intervenciju apsolutno zaštićeni u ovom trenutku.

"Čekamo finalni dokument. Ako je to to, neće biti nikakvih problema sa temeljnim ugovorom. Još nije finalizovan tekst na relaciji Mitropolija - srpski patrijarh, kad se to desi on treba da ugleda svjetlost dana", poručio je Abazović.

Komentarišući stav jednog dijela javnosti da je stao na stranu Srpske pravoslavne crkve, Abazović je rekao da to nije tačno, već da je na strani pravde.

"Ne bih volio da se diskriminatorski, ni favorizujuće odnosim prema bilo kome. Država ne treba da ulazi u pitanja unutrašnje organizacije vjerskih zajednica, već stvori okvir da u pravnom sistemu sve vjerske zajednice funkcionišu bez diskriminacije. Mislim da se to postiže", zaključio je Abazović.