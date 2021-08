Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović kazao je da ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija treba da se desi 4. septembra, ističući da nije još dobio poziv za prisustvo na ovaj događaj.

Izvor: Kabinet potpredsjednika Vlade

Kao i premijer Zdravko Krivokapić, ističe da mu nikakvo obezbjeđenje neće trebati prilikom dolaska na Cetinje, poručujući da se osjeća lijepo i komotno na svakom mjestu.

"Razumijem da u Crnoj Gori postoje brojni ljudi, politički subjekti i određeni centri moći koji žele svaku situaciju iskoriste da dodatno polarizuju društvo i elektrizuju atmosferu, možda i izazovu inicidente. Ali ova država mora garantovati bezbjednost svih građana i obezbijediti vjerske slobode. Crna Gora je dobila novog mitzropolita, proces ustoličenja mora da se desi. Ne ulazim u vjerski kontekst, ali govorim u ime Vlade da će država učiniti sve da taj događaj protekne mirno i pozivam sve građane da događaj protekne mirno i dostojanstveno", istakao je Abazović, odgovarajući na pitanje novinara nakon konferencije za medije Savjeta za borbu protiv korupcije.

Komentarišući izjavu premijera Zdravka Krivokapića da popis najvjerovatnije neće biti održan ove godine, Abazović kaže da nema uslova da se to desi.

"Nema tehničkih uslova da se popis održe do kraja ove godine. Što se tiče reakcije DF-a, njima nije prvi put da upućuju takve poruke, pa ne bih komentarisao", dodao je Abazović.

Na pitanje kako komentariše to sto je premijer Zdravko Krivokapić indirektno najavio osnivanje partije, Abazović odgovara da bi to srušilo koncept ekspertske Vlade.

"Svi imamo ustavno pravo da se udružujemo, pa i politički i to pravo ne može da se uskrati, pa ni premijeru. Ono što sam najavljivao jeste, ukoliko bude osnovao stranku, to ruši koncept ekspertske Vlade. Imaćemo novi politički momenat", naglasio je on.

Na pitanje kako komentariše nastavak nelegalne gradnje predsjednika Opštine Budva Marka Carevića, Abazović je rekao da on mora da bude svjestan radnji koje preduzima.

"Ako je ovo besudna zemlja sad, ne znači da će za određeni vremenski period biti ovako. Da ne bude da nije upozoravan on, ili bilo ko drugi - takve aktivnosti moraju da imaju određenu posljedicu", istakao je Abazović.

Prema njegovim riječima, državne institucije su neažurne po pitanju rješavanja ovih slučajeva.