Ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija biće organizovano 4. septembra na Cetinju, kazao je premijer Zdravko Krivokapić i poručio da taj događaj ne mogu spriječiti pojedinci kojima, kako je naveo, čitav život nešto smeta.

Izvor: Vlada Crne Gore /Đorđe Cmiljanić

Krivokapić je, tokom radne posjete Pljevljima, rekao da je u Crnoj Gori ustoličenje mitropolita jedan od najdostojnijih činova koji se dešava, i da je to „sve narodna volja“.

„I tu svenarodnu radost ne mogu spriječiti pojedinci kojima čitavog života nešto smeta. Mogu da pišu, mogu da se protive, ali ne mogu da ometaju određene događaje koji će se desiti, to vam ja tvrdim“, kazao je Krivokapić, prenose Vijesti.

Prema njegovim riječima, bez obzira ko šalje takve poruke – taj je na pogrešnom zadatku.

„Da li se njemu sviđa crkva, premijer - to je njegov lični problem", rekao je Krivokapić, odgovarajući na pitanje novinara, i dodao da država mora da pokaže da je institucija kojoj se vjeruje.

On je upitao da li se i u jednoj državi svijeta takva ceremeonija održava pod prijetnjama i zastrašivanjem.

„Ja vam tvrdim, doći ću na Cetinje bez obezbjeđenja. Neka mi svaki komita koji ima nešto protiv mene, lično kaže šta sam ja to uradio protiv Crne Gore, a to što se njemu ne sviđa moj izgled to je njegov problem“, poručio je Krivokapić.

Odgovarajući na pitanje novinara da li će osnovati političku partiju 28. avgusta, on je rekao da to neće učiniti.

"Tvrdim da to neće biti 28. avgusta, kako su planirali određeni mediji i određeni politički anaitičari kao i, po meni, potrošeni političari koji čitavog žvota spinuju određene laži i ostaju živi“, rekao je Krivokapić.

On je kazao da „toliko laži kola medijima“.

„Ja bih vas zamolio da napokon dođemo do onoga što je najvažnije da više pričamo o projektima, a manje se bavimo dnevno političkim stavovima određenih političkih subjekata, političkih analitičara i naručenih istoričara“, naveo je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, vrijeme je da se manje priča, a više radi.

„Ovo je vrijeme u kojem, da bi Crna Gora bila drugačija, mora da se radi. Da se manje priča, a više radi", rekao je Krivokapić.