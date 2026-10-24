Osvrćući se na događaje od 24. septembra, kada Mandić nije dozvolio održavanje sjednice, Camaj nije precizirao kada je došlo do izvinjenja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Nikola Camaj izjavio je da se predsjednik parlamenta Andrija Mandić, kako tvrdi, izvinio zbog slanja telegrama nakon smrti Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine, prenosi Dan.

Osvrćući se na događaje od 24. septembra, kada Mandić nije dozvolio održavanje sjednice, Camaj nije precizirao kada je došlo do izvinjenja.

Govoreći o inicijativi za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Skupštine, Camaj je objasnio zašto nije učestvovao u glasanju.

„Moje prisustvo na glasanju o povjerenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića nije bilo potrebno za kvorum, bio bih 38. Nisam želio da budem ukras DPS-u – što sam im i rekao. Moja priča je od samog početka bila da neću podržati njihovu inicijativu. Da je bilo 40 glasova za, pošao bih da glasam“, rekao je on gostujući na RTV Podgorica, a prenosi Pobjeda.

Camaj je ocijenio da je postupak bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića iz 2006. godine, kada je uputio telegram saučešća povodom smrti nekadašnjeg predsjednika SRJ Slobodana Miloševića, bio ozbiljniji od Mandićevog poteza.

„(Milo) Đukanovićevo izjavljivanje saučešće povodom smrti nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića je mnogo gore od ovoga što je napravio čovjek (Mandić) koji se izvinio. Da li se Đukanović izvinio jer je izjavio saučešće za Miloševićem“, upitao je Camaj.

Komentarišući nedavno obraćanje Đukanovića, Camaj je ocijenio da način na koji se bivši predsjednik države obraća javnosti pokazuje njegovo nezadovoljstvo političkim razvojem događaja i napretkom aktuelne parlamentarne većine, prenosi Dan.

„Ovakav način izražavanja i ovaj jezik koji Đukanović koristi u momentu kada vidi da aktuelna većina ide naprijed i potvrđuje da smatra da im ne pripada čast da nas uvede u Evropsku uniju, već je mislio da će njegova partija biti ta koja će nas uvesti. Smatram da jednom dijelu opozicije ne odgovaraju evropske integracije jer se stvara obaveza da postoji odgovornost za učinjenim stvarima“, rekao je Camaj.