Znate ono da se otrov pakuje u malim flašicama. Ja vidim Crnu Goru kao jedan dobar „otrov“ koji će prodrmati EU i učiniti je boljom, kazala je komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Ona danas, u okviru posjete Crnoj Gori, gdje će prisustvovati Samitu lidera erlinskog procesa koji se održava sjutra u Vili Miločer (Budva), ima predavanje na Fakultetu političkih nauka (FPN).

,,Ovo me podsjeća na 1984. godinu, kada sam i sama bila studentkinja FPN-a u Ljubljani. Podsjeća na kulturne i istorijske ličnosti i događaje koji čine Crnu Goru specifičnom i koje unosimo u EU svojim ulaskom", prisjetila se Kos.

Opisala je što se sve događalo ovog jutra. Posebno ju je impresioniralo to što je čula himnu EU na javnom servisu.

,,EU je jedan od najambicioznijih projekata, zasnovan na principima demokratije, vladavine prava, jednakosti, poštovanja ljudskih prava, pluralizma i tolerancije", uvjerena je ona.

„Slovenija imala obavezu da uskladi 1.000 stranica zakonodavstva, Crna Gora 2.000“

Navodi da sve to sadrži član 2 Ugovora o EU.

,,Zbog toga dugo traje usklađivanje sa svim tim obavezama kada ulazite u EU. U dvije trećine Crna Gora je već uskladila svoje zakonodavstvo, a to nije baš mali posao", izjavila je Kos.

Napominje da je Slovenija imala obavezu da uskladi 1.000 stranica zakonodavstva, a Crna Gora 2.000.

Priznala je da na sve to posebno utiču geopolitički događaji i promjene.

Poručila je da su mladi ključni ne samo za budućnost, već i za sadašnjost EU.

,,Oni treba da oblikuju sve politike", smatra Kos.

Prema njenom mišljenju, iako se zemlje razlikuju po veličini, svaka članica EU ima jednako pravo glasa.

,,Niko ne može biti manje vrijedan", kategorična je komesarka za proširenje EU.

Nije krila da u Briselu male zemlje mogu imati veoma „dugu sjenku“.

Dobri odnosi sa susjedima preduslov za ulazak

Predstavila je i mladog člana svog tima, koji je prati tokom obilazaka zemalja bivše Jugoslavije. On je pozvao studente da im se pridruže čim završe fakultet.

,,Imam više poruka za vas. Pred kraj ste puta. Posljednji koraci su obično najteži, ali se taj napor isplati. Demokratija znači okupljati se, napraviti balans između argumenata za i protiv i pronaći odgovarajuće rješenje. Ako je interes jedne partije iznad interesa države, onda za tu stranku nema mjesta na putu ka EU", decidna je Kos.

Ukazala je da političke pobjede traju do sljedećih izbora, te da je ovo put na kojem se svi moraju opredijeliti za boljitak zemlje.

Ponovila je da dobri odnosi sa susjedima preduslov su za ulazak u EU.

,,Crna Gora ima rane iz prošlosti, kao i sve zemlje u regionu", nastavila je ona.

Od političara zahtijeva da ih „zaliječe“, a ne da „produbljuju postojeće rane“.

,,Za to je potrebna i politička hrabrost. Nadam se da će je crnogorski političari imati u razgovorima sa Hrvatskom. EU je mirovni projekat zasnovan na ekonomskoj saradnji. To je bio jedini način da se očuva mir, posebno između Francuske i Njemačke", navodi Kos.

Podsjetila je na proglašenje nezavisnosti Slovenije i rat koji je trajao određeno vrijeme, kada je JNA izašla na ulice. To je povezala sa današnjom situacijom i pregovorima sa Ukrajinom, zemljom koja je u ratu.

,,EU je sada jedno od rijetkih „ostrva demokratije“ u svijetu. Ono što se dešava u Ukrajini je nešto što se ne smije više nikada dešavati. Ulaskom u EU, uz članstvo u NATO, vaša sigurnost je značajno ojačana", tvrdi ona.

Na pitanje hoće li Crna Gora imati punopravno članstvo, Kos je odgovorila:

,,Sa Crnom Gorom nema ništa pogrešno. Činjenica je da uvodimo posebne uslove za praćenje napretka i nakon ulaska u EU upravo zato da ne bismo imali nove „trojanske konje“. Lekcija sa Mađarskom nas je prilično otrijeznila. Neće biti članstva drugog reda, ali će u ugovor biti unesene sigurnosne odredbe koje bi mogle biti aktivirane ako postanete taj „trojanski konj“. Dakle, ako ste usklađeni sa EU, neće biti uskraćivanja prava niti novca", pojasnila je ona.

Pitanja poput granice biće unesena u Ugovor sa EU

Kos nema nikakve dileme da će Crna Gora biti članica EU.

,,Dok god dobro napredujete, kao do sada, nema sumnje da ćete biti članovi EU", konstatovala je ona.

Pitala je studente da li ima onih koji nisu za ulazak u EU. Jedan ocijenio da „sve izgleda kao obećana zemlj“.

,,Znam kako je biti i van i u EU. Izbor je vaš! Ne treba niko sa strane da vam ga nameće", potvrdila je Kos, javlja Pobjeda.

Ponovila je da su dobri odnosi sa susjedima, a posebno Hrvatskom, važni.

Smatra da pitanja poput granice sigurno neće biti brzo riješena.

,,Takva pitanja biće unesena u ugovor kako bi nakon ulaska u EU bila riješena", precizirala je ona.

Problematizovano je i to može li sudstvo biti nezavisno i u slučajevima šverca cigareta.

Kos je eksplicitno da je vladavina prava jedno od najvažnijih načela.

,,Ako neko radi nešto protivzakonito, mora biti u zatvoru, bez obzira na to koju funkciju obavlja. Znam da je Vlada Crne Gore u posljednje vrijeme zaplijenila mnogo cigareta i da se one nalaze u magacinima. Međutim, one ne mogu ostati tamo, već su morale biti uništene", navela je ona.

Saopštila je da nova članstva nisu jedini način jačanja EU.

,,To činimo i kroz euro zonu i šengen sistem", naglašava Kos.

Ona je komentarisala i to „može li Crna Gora u EU sa strankom predsjednika parlamenta koja je dijelom proruska“.

,,Parlament je skup različitih interesa, ali vladavina većine ne znači nužno da je to dobar put. Očekujemo od najviših zvaničnika da na svaki način osiguraju da demokratske snage i njihovi dugogodišnji predstavnici ostanu na putu ka EU", uzvratila je ona na pitanje koje joj je postavljeno, piše Pobjeda.

Jedan od studenata pitao je komesarku EU za proširenje što sa predsjednikom Skupštine koji veliča Mladića?

,,Svaki pristupni proces je proces promjena. Nema mjesta veličanju Mladića, ali Crna Gora je mnogo više od jednog, dva ili pet političara. To je zemlja koja je na ispravnom putu i cilj je najvažniji. Bez obzira na to šta smatramo u Evropskoj komisiji, ući ćete u EU samo ako 27 država članica bude uvjereno da ste zaista spremni", rekla je Kos.

Očekuje da takvo ponašanje bude zaustavljeno. Nije mogla reći ono što kažem šefu pregovaračkog tima ili premijeru u nezvaničnim susretima.

,,Ali mi ne možemo maknuti određene političare kako bi rezultat bio bolji", zaključila je ona.