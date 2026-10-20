On je poručio da slijede dalji razgovori sa Crnom Gorom i podizanje svijesti o potrebi rješavanja pitanja koja se tiču vrijednosti i dobrosusjedskih odnosa.

Izvor: Arnaud Andrieu / Sipa Press / Profimedia

Odluka Vlade Crne Gore o spomen-ploči u Morinju i promjeni imena bazena u Kotoru odnosi se na dva od osam zahtjeva Hrvatske, a o preostalim otvorenim pitanjima biće nastavljeni razgovori, kazao je danas hrvatski premijer Andrej Plenković, prenosi agencija MINA.

On je, u izjavi koju je objavio na društvenoj mreži X, naveo da je u Briselu jasno iznio osam zahtjeva za koje Hrvatska očekuje napredak od Crne Gore.

„Današnja odluka Vlade Crne Gore odnosi se na dva – ploču u Morinju i promjenu imena bazena u Kotoru. Ima ih još“, naveo je Plenković.

On je poručio da slijede dalji razgovori sa Crnom Gorom i podizanje svijesti o potrebi rješavanja pitanja koja se tiču vrijednosti i dobrosusjedskih odnosa.