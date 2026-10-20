Hrvatska smatra da su odluke Vlade Crne Gore o promijeni imena bazena u Kotoru i naknadnom odobravanju spomen-ploče u Morinju korak u dobrom smjeru i doprinos ka unapređenju komšijskih odnosa.

Izvor: MONDO/Danijela Pašić

Vlada Hrvatske smatra da je odluka crnogorske vlade da promijeni ime bazena u Kotoru i odobri ploču u Morinju korak u dobrom smjeru, rekli su danas nezvanično iz vlade.

"Hrvatska je konstruktivna prema Crnoj Gori i smatramo da je sada trenutak da riješe pitanja koja se tiču evropskih vrijednosti i dobrosusjedskih odnosa", naveli su iz vlade za agenciju Hina.

Izvor je rekao da je to "korak u dobrom smjeru", podstaknut intervencijom premijera Andreja Plenkovića na Evropskom vijeću u vezi s evropskim putem Crne Gore.

Vlada Crne Gore objavila je da je odlučila da promijeni ime bazena koji nosi ime vaterpoliste Zorana Džimija Gopčevića, koji je, kako navodi Zagreb, bio čuvar u logoru Morinj. Bazen će nositi ime Petra II Petrovića Njegoša.

Takođe je odlučeno da se naknadno odobri spomen-ploča postavljena u oktobru 2022. na kamenom zidu kod ulaza u Morinj.

Hrvatska je nedavno objavila osam uslova koje Crna Gora mora da ispuni prije nego što postane članica Evropske unije (EU), od kojih se većina odnosi na posljedice rata devedesetih godina.

Osim ploče u Morinju i bazena u Kotoru, radi se o još šest neriješenih bilateralnih pitanja, a to su utvrđivanje sudbine nestalih, obeštećenje logoraša iz Morinja, procesuiranje odgovornih za ratne zločine, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih porodica, pitanje granice i povratak školskog broda "Jadran".