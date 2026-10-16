Zagreb očekuje rješavanje otvorenih pitanja iz poglavlja 23 i 31, dok su iz nacrta zaključaka EU izbačene vremenske odrednice za zatvaranje pregovaračkih poglavlja.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Hrvatski premijer Andrej Plenković upoznao je, tokom rasprave o proširenju, lidere država članica Evropske unije sa osam zahtjeva Hrvatske prema Crnoj Gori, koje bi naša zemlja trebalo da ispuni kako bi dobila zeleno svjetlo Zagreba za zatvaranje pristupnih pregovora, prenosi Index.hr.

Na Plenkovićevu intervenciju djelimično su izmijenjeni zaključci o Crnoj Gori u odnosu na raniji nacrt, iz kojeg su izbačene vremenske odrednice.

“Evropski savjet podržava rad koji je u toku na izradi ugovora o pristupanju Crne Gore. Prima k znanju namjeru irskog predsjedavanja da radi na privremenom zatvaranju pregovaračkih poglavlja, pod uslovom da Crna Gora sprovede odgovarajuće reforme”, navodi se u zaključcima.

U odnosu na prethodni nacrt zaključaka izbačen je dio koji predviđa postizanje dogovora o privremenom zatvaranju pregovaračkih poglavlja do kraja ove godine, kao i dio koji se odnosi na što skoriji završetak izrade pristupnog ugovora.

U ranijem nacrtu stajalo je:

“Evropski savjet pozdravlja rad koji je u toku na izradi ugovora o pristupanju Crne Gore. Prima k znanju namjeru predsjedavanja Savjetom da se do kraja ove godine postigne dogovor o privremenom zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja, pod uslovom da Crna Gora sprovede odgovarajuće reforme, kao i da se radi na što skorijem završetku izrade pristupnog ugovora”

Plenković je tokom rasprave istakao da Hrvatska ima konstruktivan i dobronamjeran pristup pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, ali da od Podgorice očekuje da riješi otvorena pitanja koja su već duže vrijeme na stolu, a koja se ne rješavaju.

Hrvatska je ove sedmice državama članicama EU i kabinetima predsjednice Evropske komisije i predsjednika Evropskog savjeta uputila dokument u kojem detaljno obrazlaže svoj stav o procesu pristupanja Crne Gore.

U dokumentu je navedeno osam ranije poznatih zahtjeva koje bi Podgorica trebalo da ispuni kako bi dobila zeleno svjetlo Zagreba.

Šest zahtjeva odnosi se na poglavlje 23, koje obuhvata pravosuđe i temeljna prava, dok su dva povezana sa poglavljem 31, koje se odnosi na vanjsku, bezbjednosnu i odbrambenu politiku.