Raniji predlog sadržao je opštiju odredbu prema kojoj kandidat ne može biti predložen ako ne ispunjava zakonom propisane uslove provjere integriteta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada Crne Gore predložila je da rezultati provjere integriteta kandidata za mandatara i članove Vlade budu javno objavljeni, a da pravosnažna osuda za krivično djelo sa elementom korupcije bude prepreka za izbor na te funkcije, kao ključne novine amandmana na Ustav Crne Gore od 12. oktobra, kojim je izmijenjen raniji predlog promjene člana 103 najvišeg pravnog akta, prenose Vijesti.

Novim tekstom precizira se i da kandidat ne može biti predložen za mandatara ili člana Vlade ako odbije da učestvuje u provjeri integriteta ili ako se utvrdi rizik od sukoba interesa koji nije otklonjen na zakonom propisan način.

Raniji predlog sadržao je opštiju odredbu prema kojoj kandidat ne može biti predložen ako ne ispunjava zakonom propisane uslove provjere integriteta.

Novi tekst provjeru izričito vezuje za utvrđivanje rizika od sukoba interesa i preduzimanje mjera za njihovo otklanjanje. To znači da samo postojanje rizika ne bi automatski isključivalo kandidata.

Prepreka bi nastala ako rizik ostane neotklonjen. Vlada u obrazloženju navodi da se time daje prednost otklanjanju problema, uz zabranu predlaganja kandidata kada potrebne mjere nijesu sprovedene.

Značajna novina je obaveza dostavljanja rezultata provjera Skupštini. Predsjednik Crne Gore morao bi da dostavi rezultate za kandidata za mandatara, uz predlog za njegovo određivanje. Mandatar bi rezultate provjera kandidata za članove Vlade dostavljao uz program i predlog sastava izvršne vlasti, pišu Vijesti.

Skupština bi bila dužna da te rezultate objavi i uzme u obzir prilikom odlučivanja o izboru Vlade. Ranija verzija nije sadržala takvu izričitu obavezu.

Posebnom odredbom predlaže se da za predsjednika ili člana Vlade ne može biti izabrano lice pravosnažno osuđeno za krivično djelo sa elementom korupcije. Ta zabrana bila bi samostalna prepreka za izbor, nezavisno od mogućnosti otklanjanja rizika od sukoba interesa.

U obrazloženju se navodi da bi ona trebalo da obuhvati i koruptivna djela van javnog sektora, poput primanja ili davanja mita u privrednom poslovanju. Zato je upotrijebljena formulacija „krivično djelo sa elementom korupcije“, a ne samo krivična djela protiv službene dužnosti.

U novom tekstu, međutim, ne određuje se ko sprovodi provjeru integriteta, ko ocjenjuje da je rizik otklonjen i kako kandidat može osporiti negativan nalaz.

Zadržan je rok od 30 dana od konstituisanja Skupštine za predlaganje mandatara, uz prethodno sprovedenu provjeru. Nije jasno šta bi se dogodilo ako provjera ne bude završena u tom roku, javljaju Vijesti.

Novi predlog amandmana Vlada je usvojila prekjuče na elektronskoj sjednici, a u Skupštini je zaveden juče.

Šef poslaničkog kluba opozicione Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić kazao je da je opozicija juče ujutru dobila "inovirani" predlog provjere integriteta.

"Poznato vam je da smo prethodno posporavali osnovnu ideju da se integritet nosilaca izbornog procesa koji zavrijede podršku javnosti može osporavati u postizbornom periodu. Jer smo smatrali da je onaj koji je najrelevantniji da utvrđuje nečiji integritet crnogorska javnost i da na osnovu tog integriteta vi dobijate podršku na izborima", naveo je on.

Nikolić je rekao da to rješenje, kako je predloženo, makar što se tiče kluba poslanika DPS-a, ni u startu, a ni kroz inovirano rješenje ne nailazi na visok stepen razumijevanja.

Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler kazao je juče da, kad je riječ o predloženom rješenju za provjeru integriteta, javnost može da bude "sigurna u jedno".

"Ono je kvalitetno i predstavlja dobro utemeljen evropski standard. Zato pozivam sve političke aktere, i vlast i opoziciju, da iskoriste ovu priliku za konstruktivan dijalog i kompromis, u interesu zemlje i njenih građana", rekao je Satler.