„Koga zmija ujede i guštera se plaši“, odgovorio je Mandić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider i poslanik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević osvrnuo se na početku današnje sjednice Skupštine Crne Gore na jutrošnju akciju hapšenja u okviru slučaja „Ribar“. Poručio je da će podržati svaku akciju usmjerenu protiv hibridnog djelovanja ukoliko se za takve sumnje obezbijede dokazi, prenose VIjesti.

„Želim da reagujem jer se pojavila informacija da su naše službe spriječile veliku akciju hibridnog napada na Crnu Goru od strane Rusa, jer su svi pukovnici GRU, izgleda tamo su svi pukovnici, nema ni portira ni vozača ni ništa drugo. Da ne bi bilo zabune, da su možda uhapšeni možda neki novinari koji rade intervjue i po Beogradu i Republici Srpskoj, volio bih da MUP izađe što prije sa informacijama šta su to učinili ti ruski državljani, a tiče se rušenja ustavnog poretka i hibridnog ratovanja i svega onoga što ugrožava naš EU put“, kazao je Knežević.

On je istakao da će, ukoliko nadležni organi predoče dokaze koji potvrđuju ove sumnje, snažno podržati sprovedenu akciju.

Na njegove navode reagovao je predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić, koji je podsjetio na slučaj „Državni udar“.

„Koga zmija ujede i guštera se plaši“, odgovorio je Mandić.

Poslanik Građanskog pokreta URA Mileta Radovanić ukazao je na to da bi, u skladu sa Zakonom o Prijestonici, prva sjednica Skupštine trebalo da bude održana na Cetinju. Takođe je naveo da prethodno nije održan kolegijum.

Radovanić je skrenuo pažnju i na peticiju objavljenu na sajtu parlamenta, kojom se traži povećanje naknada majkama sa troje i više djece.

Mandić je kazao da je upoznat sa peticijom i da je ona proslijeđena Odboru za zdravstvo i socijalno staranje, izrazivši očekivanje da će se naći na dnevnom redu.

Govoreći o održavanju sjednica na Cetinju, predsjednik parlamenta objasnio je da je razlog zbog kojeg se to ovog puta nije dogodilo tehničke prirode. Istakao je da očekuje da će se sjednice u tom gradu ubuduće održavati češće.

„To je jedna od najljepših sala, a i predstavlja logo naše Skupštine“, kazao je Mandić.

Radovanić je, međutim, odgovorio da je oprema u sali na Cetinju ista kao prije šest mjeseci ili godinu dana, kada su se sjednice tamo održavale.

Mandić je na kraju obavijestio poslanike da je predloženo više izmjena i dopuna dnevnog reda.

Sjednica je prekinuta pauzom zbog džume, a njen nastavak očekuje se nakon završetka pauze.