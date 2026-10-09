Ovakav razvoj događaja uslijedio je nakon višenedjeljnih nesuglasica između opozicije i predsjednika parlamenta, koje su dodatno produbljene nakon što nije održana vanredna sjednica na kojoj je trebalo da se raspravlja o Mandićevoj smjeni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prva sjednica Drugog redovnog, odnosno jesenjeg zasijedanja Skupštine Crne Gore zakazana je za danas u 12 časova, ali se očekuje da će proteći bez prisustva većeg dijela opozicije, saznaje nezvanično Portal Dan.

Prema tim informacijama, poslanici Demokratske partije socijalista (DPS), Evropskog saveza (ES) i većina nezavisnih poslanika neće učestvovati u radu parlamenta zbog nezadovoljstva odnosom predsjednika Skupštine Andrije Mandića prema opoziciji, kao i činjenicom da još nije otvoreno pitanje njegovog razrješenja, prenosi Dan.

Od opozicionih partija, sjednici bi trebalo da prisustvuju poslanici Građanskog pokreta URA, koji očekuju da bi skupštinska većina mogla podržati njihov predlog za povećanje zarada vatrogasaca-spasilaca.

Ovakav razvoj događaja uslijedio je nakon višenedjeljnih nesuglasica između opozicije i predsjednika parlamenta, koje su dodatno produbljene nakon što nije održana vanredna sjednica na kojoj je trebalo da se raspravlja o Mandićevoj smjeni.

Inicijativu za razrješenje predsjednika Skupštine potpisalo je 35 poslanika, ali sjednica zakazana za 24. septembar nije održana zbog nedostatka kvoruma. Nakon toga, DPS je saopštio da prekida institucionalnu saradnju sa Vladom i parlamentarnom većinom sve dok se ne omogući rasprava i glasanje o smjeni Mandića.

Opozicioni poslanici prethodno su zatražili i sazivanje Kolegijuma predsjednika Skupštine, izražavajući nezadovoljstvo zbog toga što je termin prve sjednice jesenjeg zasijedanja utvrđen bez prethodnih konsultacija sa poslaničkim klubovima opozicije.

Uoči današnje sjednice spekulisalo se da bi opozicija mogla ponovo zahtijevati da se na dnevni red uvrsti rasprava o Mandićevom razrješenju, nakon čega bi, u slučaju odbijanja tog zahtjeva, napustila skupštinsku salu.

Ipak, prema najnovijim nezvaničnim saznanjima Portala Dan, DPS, Evropski savez i najveći dio nezavisnih poslanika odlučili su da ne prisustvuju današnjem zasijedanju.

Za razliku od njih, predstavnici GP URA trebalo bi da dođu u parlament, očekujući podršku za zakonske izmjene kojima bi se povećale zarade vatrogasaca-spasilaca.

Ta partija je juče predala u skupštinsku proceduru Predlog zakona o dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Predloženim izmjenama predviđeno je povećanje koeficijenta za obračun zarada vatrogasaca-spasilaca sa 7,3 na 9,5.

Prema procjenama GP URA, usvajanje ovog predloga omogućilo bi rast osnovnih zarada pripadnika vatrogasno-spasilačkih službi za približno 200 eura.

Iz te partije poručili su da je neophodno adekvatno vrednovati posao vatrogasaca-spasilaca, posebno zbog odgovornosti i rizika kojima su izloženi, kao i povećanih životnih troškova.

Da bi se o predlogu zakona raspravljalo tokom današnjeg zasijedanja, potrebno je da bude usvojena odgovarajuća dopuna dnevnog reda, piše Dan.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić zakazao je početak prvog zasijedanja u okviru Drugog redovnog zasijedanja za danas u podne, u Podgorici.

Na predloženom dnevnom redu nalazi se 33 tačke, uključujući Predlog za promjenu Ustava Crne Gore i tekst Nacrta amandmana XXII na Ustav, kao i više zakonskih predloga i izvještaja državnih institucija.

Odluka da se sjednica održi u Podgorici, umjesto na Cetinju, takođe je izazvala polemike. Iz skupštinske administracije obrazložili su da je mjesto održavanja određeno u skladu sa tehničkim mogućnostima i obimom planiranih aktivnosti.

Današnje zasijedanje odvijaće se u atmosferi pojačanih političkih tenzija, a način na koji će se parlamentarna većina i opozicija odnositi prema otvorenim pitanjima mogao bi dodatno uticati na njihove odnose u narednom periodu.