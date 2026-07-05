Predsjednik Vlade Milojko Spajić odgovaraće u ponedjeljak na pitanja poslanika tokom posebne sjednice Skupštine posvećene premijerskom satu.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Danijel Živković tražiće od premijera ocjenu trenutnog stanja u zdravstvenom sistemu Crne Gore, prenose Vijesti.

Poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić pitaće Spajića kakvu političku poruku Evropska unija šalje Crnoj Gori time što je zemlju već uključila u svoje budžetske projekcije i u finansijskom okviru predvidjela 3,2 milijarde eura.

Boris Bogdanović iz Demokratske Crne Gore zanimaće da li su radnici u Crnoj Gori živjeli bolje prije 30. avgusta 2020. godine.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović od premijera će zatražiti objašnjenje kako je proteklo otvaranje Svetog Stefana.

Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević pitaće Spajića kako komentariše izjavu savjetnika ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića da je „Srbija bolesnik na Dunavu“.

Slađana Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije zatražiće od premijera da građanima jasno objasni koje konkretne koristi članstvo u Evropskoj uniji donosi, kako kroz razvoj države i pristup evropskim fondovima, tako i u svakodnevnom životu.

Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević interesovaće se da li su u evidencijama granične policije, tokom lokalnih izbora u Nikšiću, u predizbornoj kampanji 2021. godine i prošle godine, zabilježeni ulasci putnika koji su čarter letom doputovali iz Beograda u Tivat, a kojima je tom prilikom bio zabranjen ulazak u Crnu Goru.

Amer Smailović iz Bošnjačke stranke pitaće koje razvojne ciljeve Vlada planira do ulaska Crne Gore u Evropsku uniju i kakve koristi od toga mogu očekivati građani i dijaspora, pišu Vijesti.

Poslanik Albanske alijanse Ili Čapuni zatražiće informacije o realizaciji međudržavnog projekta izgradnje mosta na Bojani.

Adrijan Vuksanović iz Hrvatske građanske inicijative pitaće premijera da li će Vlada pokrenuti inicijativu za usvajanje lex specialisa za Bokeljsku mornaricu Kotor.