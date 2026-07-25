Vlada je usvojila izmjene Uredbe o viznom režimu kojima se posljednji put produžavaju sezonske vizne olakšice, dok će nakon oktobra 2026. godine takve odluke biti usklađene sa evropskim pravilima.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Vlada Crne Gore donijela je izmjene i dopune Uredbe o viznom režimu kojima se državljanima Ruske Federacije i Republike Bjelorusije omogućava bezvizni boravak u Crnoj Gori do 31. oktobra 2026. godine, ali se istovremeno najavljuje kraj dosadašnje prakse privremenog ukidanja viza tokom turističke sezone.

Kako prenosi portal „Dan“, odluka je objavljena na sajtu Vlade, a donesena je bez održavanja sjednice, na osnovu saglasnosti većine članova izvršne vlasti, u skladu sa članom 10 Uredbe o Vladi.

Iako se radi o produženju postojećeg režima za narednu turističku sezonu, nova pravila predstavljaju veliki zaokret u viznoj politici Crne Gore. Uvođenjem novog člana 12c precizirano je da nakon 31. oktobra 2026. godine Vlada više neće moći posebnim aktima da uvodi oslobađanje od vizne obaveze, dok će za sezonska oslobađanja zabrana važiti već od 1. oktobra iste godine.

Prema pisanju portala „Dan“, to praktično znači da će Crna Gora prekinuti višegodišnju praksu privremenog otvaranja granica za turiste iz pojedinih država van Šengenske zone tokom ljetnjih mjeseci.

Državljani Rusije i Bjelorusije će, prema novoj uredbi, do kraja oktobra 2026. godine moći da ulaze, prolaze kroz teritoriju Crne Gore i borave do 30 dana sa važećom putnom ispravom. Nakon isteka tog roka, svi ulasci moraće da budu usklađeni sa standardnim evropskim viznim procedurama.

Portal „Dan“ navodi da je ova odluka rezultat dugotrajnog usklađivanja sa zahtjevima Evropske unije, koja je u svojim izvještajima o napretku Crne Gore više puta ukazivala na potrebu usklađivanja vizne politike sa pravilima EU.

Kraj sezonskih viznih olakšica

Nova uredba posebno mijenja dosadašnju praksu po kojoj je Vlada tokom ljeta donosila privremene odluke o ukidanju viza za državljane pojedinih država, među kojima su bile Saudijska Arabija, Egipat, Jermenija i Azerbejdžan.

Kako piše „Dan“, takve odluke više neće biti moguće nakon 2026. godine, čime se daje prednost evropskim integracijama i usklađivanju sa šengenskim pravilima u odnosu na kratkoročne interese turističkog sektora.

Novim izmjenama Rusija i Bjelorusija izdvojene su u poseban član uredbe, čime je dodatno naglašeno da je riječ o privremenom rješenju.

Vlada je, prema informacijama koje prenosi portal „Dan“, odluku usvojila elektronskim putem kako bi novi režim mogao brzo da stupi na snagu i obezbijedi jasan pravni okvir za granične službe i diplomatsko-konzularna predstavništva tokom turističke sezone.

Ovim potezom Crna Gora šalje signal da nastavlja proces približavanja evropskim pravilima, dok turističkoj privredi ostavlja još jednu sezonu u kojoj će moći da koristi postojeći režim bezviznog ulaska za goste iz Rusije i Bjelorusije.