Kandidati za sudije Ustavnog suda su Predrag Krstonijević i Jelena Ružičić.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Skupština Crne Gore danas će razmatrati predloge za izbor sudija Ustavnog suda Crne Gore.

„Danas ne odlučujemo samo o tome ko će biti sudije Ustavnog suda, već odlučujemo koliko smo spremni da zaštitimo ustavni poredak i prava građana Crne Gore“, poručio je predsjednik Jakov Milatović, obrazlažući predloge za izbor sudija Ustavnog suda.

„Ustavni sud mora biti iznad partijskih interesa, političkih interesa i trenutnih odnosa. O njegovom sastavu mora se odlučivati odgovorno, isključivo na osnovu kvalifikacija kandidata i njihove sposobnosti da odluke donose profesionalno, stručno i odgovorno, u skladu sa Ustavom i zakonima. Odlučio sam da za sutkinju Ustavnog suda predložim Jelenu Ružičić“, izjavio je Milatović, predstavljajući biografske podatke kandidatkinje.

On je apelovao na poslanike da podrže njen izbor za sutkinju Ustavnog suda.

„Pred nama nije samo odluka o jednom izboru, već o tome kakvo društvo i institucije želimo da gradimo“, naveo je Milatović.

Ustavni sud Crne Gore već pola godine funkcioniše sa šest umjesto sedam sudija, među kojima je i sutkinja koja je ispunila uslove za penziju.

Kandidati za sudije Ustavnog suda su Predrag Krstonijević i Jelena Ružičić.