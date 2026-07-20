Memorandum je u ime Lučke uprave Crne Gore potpisao vršilac dužnosti direktora Stanko Deretić, dok je dokument u ime egipatske strane potpisao Nihad Šahin, predsjedavajući Odborom direktora Luke Aleksandrija.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Tokom zvanične posjete predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića Egiptu potpisan je Memorandum o razumijevanju između Lučke uprave Crne Gore i Lučke uprave Aleksandrija, kojim se otvaraju nove mogućnosti za povezivanje luka Bar i Aleksandrija, razvoj pomorskog saobraćaja i snažniju trgovinsku saradnju dvije države.

Memorandum je u ime Lučke uprave Crne Gore potpisao vršilac dužnosti direktora Stanko Deretić, dok je dokument u ime egipatske strane potpisao Nihad Šahin, predsjedavajući Odborom direktora Luke Aleksandrija.

“Memorandum otvara prostor za razmjenu znanja i iskustava u upravljanju lukama, efikasnije poslovanje i razvoj novih projekata u pomorstvu, logistici, trgovini i drugim povezanim oblastima”, ističe se.

Otvarajući okrugli sto sa predstavnicima poslovnih zajednica Crne Gore i Egipta, Milatović je pozvao egipatske investitore da Crnu Goru prepoznaju kao pouzdanu destinaciju za dugoročna ulaganja i realizaciju konkretnih poslovnih projekata.

Poručio je da tradicionalno prijateljstvo dvije države treba pretočiti u snažno ekonomsko partnerstvo, zasnovano na većoj trgovinskoj razmjeni, novim investicijama i neposrednijem povezivanju kompanija.

“Politički odnosi dvije države imaju čvrste temelje. Naš zadatak je da taj potencijal pretočimo u nove investicije, snažnije povezivanje privreda i konkretne prilike za kompanije i građane Crne Gore i Egipta”, poručio je Milatović.

Kako se dodaje, posebno je ukazao na gotovo dvije decenije dugu investicionu priču kompanije Orascom Development u Luštici Bay, ocijenivši da taj projekat predstavlja snažnu potvrdu povjerenja egipatskih investitora u Crnu Goru i dobar primjer za nova ulaganja u turizam, energetiku, infrastrukturu, saobraćaj i druge oblasti.

Milatović je poručio da Sporazum o ekonomskoj saradnji između Crne Gore i Egipta treba finalizovati i potpisati u što skorijem roku.

“Njegovo zaključivanje pružilo bi veću sigurnost investitorima, osnažilo institucionalnu saradnju i stvorilo dodatne mogućnosti za kompanije iz obje države. Najavljeno je i skoro potpisivanje Sporazuma o saradnji u oblasti turizma, koji će doprinijeti rastu turističke razmjene, snažnijem povezivanju turističkih privreda i razvoju zajedničkih projekata”, piše u saopštenju.

Milatović je podsjetio da je ovog mjeseca uspostavljen prvi direktni čarter let između Kaira i Podgorice, ocijenivši da će bolja avio povezanost dati dodatni podsticaj turističkoj, poslovnoj i ukupnoj ekonomskoj saradnji dvije države.

“Rezultati našeg partnerstva mjeriće se investicijama koje privučemo, radnim mjestima koja otvorimo i trajnim poslovnim vezama koje izgradimo. Crna Gora je otvorena za ulaganja i pouzdan partner egipatskim investitorima”, zaključio je Milatović.

Na okruglom stolu predsjednica Privredne komore Crne Gore Nina Drakić i vršiteljka dužnosti direktora Agencije za investicije Crne Gore Mirjana Kojić predstavile su investicione potencijale i poslovne prilike u Crnoj Gori.

Istaknuto je da su kvalitetna inostrana ulaganja, povezivanje domaćih kompanija sa međunarodnim partnerima i otvaranje novih radnih mjesta važni za snažniji rast i veću konkurentnost crnogorske privrede.

“Najavljen je i dolazak predstavnika egipatske poslovne zajednice u Crnu Goru, što će biti prilika da razgovori započeti u Kairu budu nastavljeni kroz razmatranje konkretnih investicionih i poslovnih projekata”, zaključuje se.