Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić ocijenio je da zabranu ulaska novinaru Petru Komneniću u Srbiju nije moguće tumačiti kao recipročnu mjeru nakon odluke Crne Gore da zabrani ulazak glavnom i odgovornom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

„Ne možemo govoriti o reciprocitetu niti u istu ravan stavljati novinarski pristup gospodina Komnenića i gospodina Vučićevića“, poručio je Spajić na mreži X.

On smatra da se zbog toga potez Srbije, kojim je odgovoreno na zabranu ulaska Vučićeviću u Crnu Goru, ne može smatrati recipročnom mjerom.

Prema riječima Spajića, Vučićević kroz svoje javne nastupe i medijske sadržaje koje objavljuje kontinuirano vrijeđa Crnu Goru, njene građane i državne funkcionere.

„Takav način komunikacije nije u skladu s osnovnim profesionalnim standardima novinarstva“, zaključio je Spajić.