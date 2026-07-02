Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić ocijenio je da zabranu ulaska novinaru Petru Komneniću u Srbiju nije moguće tumačiti kao recipročnu mjeru nakon odluke Crne Gore da zabrani ulazak glavnom i odgovornom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću.
„Ne možemo govoriti o reciprocitetu niti u istu ravan stavljati novinarski pristup gospodina Komnenića i gospodina Vučićevića“, poručio je Spajić na mreži X.
On smatra da se zbog toga potez Srbije, kojim je odgovoreno na zabranu ulaska Vučićeviću u Crnu Goru, ne može smatrati recipročnom mjerom.
Prema riječima Spajića, Vučićević kroz svoje javne nastupe i medijske sadržaje koje objavljuje kontinuirano vrijeđa Crnu Goru, njene građane i državne funkcionere.
„Takav način komunikacije nije u skladu s osnovnim profesionalnim standardima novinarstva“, zaključio je Spajić.
Ne možemo govoriti o reciprocitetu niti u istu ravan stavljati novinarski pristup gospodina Komnenića i gospodina Vučićevića. Samim tim, teško je mjeru kojom je Srbija reagovala na zabranu ulaska glavnom i odgovornom uredniku Informera u Crnu Goru smatrati recipročnom.— Milojko Spajić (@MickeySpajic)July 2, 2026
Dragan J.…