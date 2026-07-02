Komnenić je za odluku srbijanskih vlasti saznao u utorak, 30. juna, prilikom napuštanja Srbije.

Izvor: youtube screenshoot/Načisto

Novinaru i autoru emisije "Načisto" na Televiziji Vijesti, Petru Komneniću, zabranjen je ulazak u Srbiju, u okviru najavljenih recipročnih mjera Beograda nakon odluke crnogorskih vlasti da urednika i vlasnika srbijanskog tabloida "Informer", Dragana J. Vučićevića, proglase nepoželjnom osobom.

Komnenić je za odluku srbijanskih vlasti saznao u utorak, 30. juna, prilikom napuštanja Srbije.

"S odlukom da mi je ubuduće zabranjen ulazak u Srbiju, nezvanično sam upoznat u trenutku napuštanja te države. Naime, u zemlju sam nesmetano ušao par dana ranije, što me upućuje na zaključak da su tamošnje vlasti, koje su u to vrijeme organizovale okupljanje u Beogradu, imale preča posla od bavljenja kontramjerama. Kad sam došao na granični prelaz sa Crnom Gorom, predao sam dokumenta, a zatim vidio komešanje graničih policajaca koji su bili, na kraju krajeva, veoma ljubazni i koji su me nezvanično upoznali s tim da mi je ime označeno 'crvenom bojom' u sistemu", rekao je Komnenić za "Vijesti".

Dodao je da na graničnom prelazu nije bilo nikakvih neprijatnosti.

On navodi da nije bilo nikakve drame - na granici je, kaže, zadržan tek nekih sat vremena, pretres je obavljen na primjeren način, tako da nema nikakvu primjedbu na postupanje graničnih policijaca.

"Međutim, ono što je tragično je da se ovom odlukom ono što radim maltene poistovjećuje s bestijalnim kampanjama beogradskog tabloida. Doduše, za to ne krivim samo srbijanske vlasti, nego i crnogorske institucije koje ne nalaze sistemski odgovor na maligne kampanje i strane uticaje, nego posežu za odlukama koje se odnose na izvođače radove, a ne na naručioce. Hrvatska je, recimo, kad je s nama imala problem, na listu stavila najviše crnogorske zvaničnike, a Podgorica umjesto da zauzme zvaničan stav prema onome što izgovaraju i naručuju najviši srbijanski zvaničnici, kažnjava njihove kerbere. I to bez detaljnijeg obrazloženja. Ovo kažem jer su mi odluke ovog tipa strane i ne sviđa mi se to oruđe u rukama bilo koje represivne institucije, budući da takve neobrazložene odluke - bez obzira šta ja mislio o Draganu J. Vučićeviću - mogu lako da se pretvore u batinu za obračun s neistomišljenicima", poručio je Komnenić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je krajem prošle sedmice da je zabrana ulaska Draganu J. Vučićeviću u Crnu Goru "velika greška", zbog koje bi Srbija mogla da uvede recipročne mjere prema Crnoj Gori, prenose VIjesti.

Odluku o zabrani ulaska Vučićeviću donijela je crnogorska policija.

Vučićević u "Informeru", mediju bliskom vlastima u Srbiji, godinama objavljuje sadržaje u kojima širi govor mržnje prema Crnoj Gori i njenim građanima.

Savjet Agencije za audio-vizuelne medijske usluge (SAMU) krajem maja donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja programa "Informer TV", zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiču govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore.

Vučić je 26. juna izjavio da je od bezbjednosnih službi dobio informaciju da je Vučićević proglašen nepoželjnom osobom u Crnoj Gori, navodeći da se ta informacija još provjerava.

"Ne smijete da kažnjavate ljude koji drugačije misle... Ja bih volio da oni isprave tu veliku grešku, inače ćemo da pristupimo recipročnim mjerama, a to može da pogodi crnogorske građane", kazao je Vučić.

Na pitanje kako će birati kome će biti uvedene recipročne mjere, Vučić je odgovorio da će se one odnositi na "mnoge koji su se bavili hibridnim ratovanjem protiv Srbije", a potom vikendom "obilazili svoje stanove u 'Beogradu na vodi'".