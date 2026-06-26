Crnogorska policija donijela je odluku kojom je uredniku i vlasniku beogradskog tabloida Informer, Draganu Vučićeviću, zabranjen ulazak u Crnu Goru.

Izvor: printscreen/b92

Informaciju je za "Vijesti" potvrdio izvor iz Uprave policije.

Vučićević, koji je na čelu Informera, medija bliskog vlastima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u kontinuitetu je kroz svoj program i javne nastupe iznosio uvredljive poruke na račun Crne Gore, njenih institucija i građana.

Savjet Agencije za audiovizuelne medijske usluge (SAMU) krajem maja donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja programa "Informer TV", uz obrazloženje da se u njegovom sadržaju kontinuirano vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiču govor mržnje i diskriminacija, te omalovažavaju građani i institucije Crne Gore.

Komentarišući odluku o zabrani ulaska, Vučićević je danas poručio da mu ona ništa ne znači jer, kako tvrdi, nije ni planirao da dolazi u Crnu Goru, prenose Vijesti.

"Šta ćete mi zabranjivati ulazak u Crnu Goru, a ja tamo nisam ni htio da idem, niti ću da idem...", rekao je između ostalog Vučićević.

On je negirao i da je ikada vrijeđao Crnu Goru.

"Pritom, naša televizija je zabranjena u Crnoj Gori. Crnogorski REM je zabranio da se emituje naš program, tako da, šta god da smo rekli u vrijeme amita u Crnoj Gori, oni to tamo nisu mogli ni da vide. A nikakve uvrede strrašne na račun Crne Gore nisam rekao nikada u životu, a kamoli u emisiji", rekao je danas Vučićević.

Podsjetimo, Vučićević je 3. juna, nakon što je grupi od 87 muškaraca iz Srbije zabranjen ulazak u Crnu Goru, u programu Informer TV iznio niz uvredljivih kvalifikacija na račun crnogorskih institucija i vlasti.

"Ovdje je stoka crnogorska u saradnji sa blokaderskom srpskom stokom direktno dovela do toga da bude ugrožen život predsjednika Aleksandra Vučića. Napravili su kriminalce od ljudi koji su danas otišli u Crnu Goru. Sportisti, patriote, Srbi, bez ikakvog naoružanja, lažu, kakvog crnog naoružanja, kakvi bakrači, otišli u Crnu Goru i onda ih neka stoka antisrpska, ustaško, milogorska maltretirala na aerodromu, i onda njih 87 vratila u Srbiju bez ikakvog zakonskog osnova", rekao je Vučićević 3. juna govoreći u dnevniku tog tabloida.

Dodao je da su "na svojim medijima tamo milogorskim, ustaškim, antisrpskim u Crnoj Gori, napravili najstrašniju kampanju kao da su to neki kriminalci".

"Ja vam odgovorno tvrdim u tom avionu nije bio nijedan kriminalac, niko sa dosijeom. Nije bilo nikakvog naoružanja, iako oni lažu u svojim lažljivim izvještajima da su oni bili naoružani. Kad vidimo šta se dešava, ja neću pretjerati ako posumnjam da bi se moglo desiti da prekosjutra u petak, 5. juna, da Milo Đukanović sa Zvicerom i Milojkom Spajićem pokuša neki zločin da izvedu. Ja apelujem na predsjednika Vučića ovim putem, i nisam jedini koji tako razmišlja, da još jedanput razmisli da li treba da ide u Tivat. Molim ga da ne ide u tu Crnu Goru. Jer ako su oni spremni na ovo što su uradili, ko zna na šta su još spremni. Mi imamo posla sa opasnim zlikovcima", kazao je tada Vučićević uključujući se u dnevnik tabloida Informer.

Prema ranijim navodima, među putnicima aviona koji je 3. juna sletio na tivatski aerodrom nalazile su se osobe sa kriminalnim dosijeima, kao i pojedinci koje srpski opozicioni mediji i aktivisti godinama dovode u vezu sa angažovanjem za potrebe Srpske napredne stranke (SNS), pišu Vijeti.

Dio njih optuživan je ili osuđivan za teška krivična djela, dok ih javnost u Srbiji povezuje sa poslovima obezbjeđenja stranačkih skupova, organizacijom kontraprotesta, kao i drugim aktivnostima u korist vladajuće stranke.

Prema javno dostupnim informacijama, pojedini sa tog spiska dovođeni su u vezu i sa pritiscima na političke neistomišljenike na sportskim događajima, protestima opozicije i studenata, kao i sa dijeljenjem promotivnog materijala i iscrtavanjem grafita u korist SNS-a.