Kako je saopštila, Stadion malih sportova predstavlja mnogo više od sportskog terena i ima poseban značaj za Podgoricu i njene stanovnike.

Izvor: Glavni grad - Podgorica

Zamjenica gradonačelnika Podgorice Nađa Ljiljanić zatražila je od direktora Sportskih objekata Miljana Ivanovića i Upravnog odbora da hitno preispitaju odluku o zaključavanju kapija Stadiona malih sportova u jutarnjim časovima i omoguće građanima nesmetan pristup ovom prostoru.

Kako je saopštila, Stadion malih sportova predstavlja mnogo više od sportskog terena i ima poseban značaj za Podgoricu i njene stanovnike, prenosi CdM.

„Kao neko ko je odrastao u centru Podgorice i značajan dio djetinjstva proveo upravo na Stadionu malih sportova, smatram da ovaj prostor ima mnogo veći značaj od običnog sportskog terena. On predstavlja dio identiteta našeg grada, mjesto okupljanja generacija Podgoričana i simbol dostupnog sporta i rekreacije za sve“, kazala je Ljiljanić.

Ona je podsjetila da je Stadion malih sportova kulturno dobro Podgorice, nastalo kao donacija porodice starosjedilaca sa namjerom da bude dostupan svim građanima, zbog čega, kako navodi, svako ograničavanje pristupa mora biti zasnovano na javnom interesu.

Ljiljanić je istakla da je njen kabinet u posljednjim danima primio veliki broj poziva i poruka građana koji negoduju zbog zaključavanja stadiona.

„U posljednjim danima Kabinet zamjenice gradonačelnika primio je veliki broj poziva i poruka građana koji izražavaju nezadovoljstvo zbog zaključavanja stadiona. Takva reakcija javnosti potvrđuje koliko je ovaj prostor važan Podgoričanima i koliko postoji potreba da ostane otvoren za rekreaciju, sport i boravak na otvorenom“, istakla je Ljiljanić.

Govoreći o mogućim razlozima za ovakvu odluku, ona smatra da ušteda električne energije ne može biti opravdanje za zatvaranje stadiona u jutarnjim satima, piše CdM.

„Posebno naglašava da eventualni razlozi koji se odnose na racionalizaciju potrošnje električne energije ne mogu biti opravdanje za zatvaranje stadiona u jutarnjim satima, kada postoji dovoljno prirodne dnevne svjetlosti i nema potrebe za korišćenjem reflektora.

„Građanima ne smijemo uskraćivati pravo da koriste javni prostor koji je decenijama bio otvoren i dostupan svima. Naš cilj mora biti da Podgorica bude grad koji podstiče zdrav način života, rekreaciju i dostupnost sportske infrastrukture, a ne da uvodi prepreke onima koji žele da se bave sportom i provode vrijeme na otvorenom“, poručila je Ljiljanić.

Ona očekuje da nadležni organi i Upravni odbor Sportskih objekata u najkraćem roku preduzmu potrebne mjere kako bi Stadion malih sportova ponovo bio otvoren za građane tokom dnevnih termina.

„Vjerujem da ćemo donijeti odluku koja je u interesu građana, očuvanja tradicije ovog prostora i unapređenja kvaliteta života u našem gradu. Stadion malih sportova treba da ostane mjesto otvoreno za sve, baš onako kako je i zamišljen kada je poklonjen Podgorici“, zaključila je Ljiljanić.