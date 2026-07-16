Za sudije Ustavnog suda kandidovani su Predrag Krstonijević i Jelena Ružičić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Skupština Crne Gore danas bi trebalo da razmatra prijedloge za izbor sudija Ustavnog suda.

Prema najavi iz parlamenta, u 12 časova počeće šesnaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2026. godini, na kojoj će poslanici odlučivati o utvrđivanju dnevnog reda, prenosi Dan.

Nakon toga biće nastavljena četrnaesta sjednica istog zasijedanja, tokom koje će se razmatrati prijedlozi za izbor sudija Ustavnog suda Crne Gore, kao i Prijedlog zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Ustavni sud već šest mjeseci funkcioniše sa šest umjesto sedam sudija, dok je jedna od sutkinja stekla uslove za odlazak u penziju.

Za sudije Ustavnog suda kandidovani su Predrag Krstonijević i Jelena Ružičić.