Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, otvarajući dionicu Moravskog koridora, osvrnuo se na zabranu ulaska Draganu J. Vučićeviću u Crnu Goru.

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“Ne smijete da kažnjavate ljude koji drugačije misle… Ja bih volio da oni isprave tu veliku grešku, inače ćemo da pristupimo recipročnim merama, a to može da pogodi crnogorske građane”, rekao je Vučić.

"Mi nikada nismo reagovali na njihove napade i na hajku i harangu koju vode protiv Srbije, a nažalost, moraćemo da pribegnemo recipročnim merama " naveo je Vučić.