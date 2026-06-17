U Skupštini Crne Gore vođena je oštra rasprava o predloženim izmjenama Zakona o akcizama, kojima se ukida pravo na povraćaj akcize na gorivo za izvođače radova na auto-putu Bar–Boljare.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predstavnici vlasti tvrde da se ovim izmjenama uvodi jednak poreski tretman za sve privredne subjekte i povećavaju budžetski prihodi, dok opozicija upozorava na moguće posljedice po investitore i kritikuje ekonomsku politiku Vlade, prenose Vijesti.

Predlog izmjena podnio je poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Tonći Janović, a tokom skupštinske rasprave došlo je do međusobnih optužbi između predstavnika vladajuće većine i opozicije, prije svega Demokratske partije socijalista (DPS), o tome čija je vlast nanijela veću štetu državnim finansijama.

Janović je podsjetio da je povraćaj akcize na gorivo bio uveden kao posebna mjera tokom prve faze izgradnje auto-puta.

„Država ne može trajno imati posebna poreska pravila za jedan projekat, jedan ugovor ili jednu grupu kompanija, ako je razlog zbog kojeg su te povlastice uvedene, prestao da postoji. Ove olakšice su uvedene kao privremena mjera“, kazao je Janović.

Prema njegovim riječima, evropske direktive ne predviđaju ovakve izuzetke za infrastrukturne projekte, pa će ukidanje ove pogodnosti omogućiti ravnopravniji tretman poreskih obveznika i dodatne prihode za budžet.

Podršku predlogu odmah je pružila Bošnjačka stranka (BS), dok je nezavisni poslanik Nikola Janović ocijenio da je predlagač zakona trebalo da bude Vlada, a ne politička partija. On je takođe ukazao na potrebu povećanja akciza na duvan i duvanske proizvode, pišu Vijessti.

Iz DPS-a su uslijedile kritike na račun fiskalne politike aktuelne vlasti.

„E građani da bi se nadomjestile plate za 70 hiljada zaposlenih, 56 hiljada u državnim i u lokalnim preduzećima, 16 i po hiljada, ova Vlada mora da donosi odluke kao ova danas da povećava poreze, akcize, da počne da se zadužuje“, rekao je poslanik DPS-a Nikola Milović.

Na njegove navode odgovorio je Tonći Janović:

„Mogu svakoga da razumijem kada kritikuje, ali ne mogu DPS da razumijem kada govori o partijskom zapošljavanju, koja je doktorirala partijsko zapošljavanje.“

Milović je nastavio sa kritikama navodeći da država ne koristi prihode od akciza kako bi rasteretila građane.

„Za pet godina ste prihodovali 2,3 milijardi od poreza, odnosno akciza, i niste u stanju da građane oslobodite dijela akcize na gorivo, koja je za mjesec iznosila osam miliona eura“, rekao je Milović.

Iz Evropskog saveza upozorili su da je za drugu dionicu auto-puta zaključen poseban ugovor, te da jednostrane izmjene koje bi išle na štetu investitora mogu dovesti do sudskih sporova i zahtjeva za odštetu.

„Vi ste ovdje bazirali svu priču i kritikovali drastično poreska izuzeća u prvoj fazi. I onda Milojko Spajić i njegova Vlada kaže da je to opravdano. I u čemu je problem onda sad? Radite li vi protiv mišljenja Vlade?“, rekao je poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša.

Tokom sjednice govorilo se i o mjerama za suzbijanje kockanja među mladima. Potpredsjednik Vlade Momo Koprivica saopštio je da je država uvela veći stepen kontrole i nadzora u ovoj oblasti, što je rezultiralo rastom prihoda.

On je naveo da su prihodi od igara na sreću u prvih pet mjeseci ove godine dostigli 32 miliona eura, što predstavlja rast od 32 odsto u odnosu na isti period prošle godine, te upitao gdje su završavale desetine miliona eura koje su se godinama ubirale po tom osnovu.