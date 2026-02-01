Projekat u Podgorici ne samo da štiti životnu sredinu, već i ubrzava zatvaranje Poglavlja 27 u pregovorima sa EU

Izvor: Profimedia

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda jedan je od najvažnijih koraka za nastavak evropskog puta Crne Gore i zatvaranje Poglavlja 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine i važi za jedno od najkompleksnijih u pregovorima sa Evropskom unijom.

Ambasador Rumunije u Crnoj Gori, Viorel Ardeleanu, ističe da projekat predstavlja presudnu potrebu za Podgoricu, jer je jedini način da se grad uskladi sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

„Za Podgoricu je izuzetno važno da ima sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Radi se o tehnologiji visokog kvaliteta koja će unaprijediti kvalitet rijeka Morače, Zete i drugih vodenih tokova“, kazao je Ardeleanu.

On podsjeća da je i Rumunija prije ulaska u EU tražila određena odlaganja u zatvaranju Poglavlja 27. Danas u svakom rumunskom gradu sa više od 5.000 stanovnika postoji sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Upravo zbog toga, izgradnja savremenog postrojenja u Podgorici predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata, kako za zaštitu životne sredine, tako i za kvalitet života građana.

„Najvažnije je da ljudi razumiju da je sistem za prečišćavanje otpadnih voda neophodnost. Crna Gora je ekološka država i očekujemo da će projekat biti uspješno završen, što će unaprijediti život svih građana“, istakao je Ardeleanu.

Do sada je Crna Gora zatvorila 13 pregovaračkih poglavlja, odnosno oko 40 odsto ukupnog procesa sa EU. Ambasador naglašava da ubrzana dinamika i posvećen rad administracije pokazuju ozbiljan pristup evropskim obavezama i vjeruje da bi do kraja decembra mogla biti zatvorena sva poglavlja, čime bi Crna Gora do 2028. godine postala članica Evropske unije.

Izgradnja modernog sistema u Podgorici nije samo infrastrukturni projekat – to je ključni uslov za zaštitu životne sredine, kvalitet života građana i tempo evropskog puta Crne Gore.