Političke kalkulacije prevladale su nad odgovornošću, dok rekonstrukcija Vlade tek počinje

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore u mjesec dana ostala je bez tri člana. Ostavke i smjene rezultat su političkih računica i, s obzirom na glomaznost Vlade, nisu ugrozile njenu stabilnost. Ukazivalo se na propuste u pojedinim resorima, ali pitanje odgovornosti zvanično nikada nije došlo na dnevni red.

Predstavnici DNP-a, Milun Zogović i Maja Vukićević, podnijeli su ostavke nakon što im je partija uskratila podršku. Smijenjen je i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić, zbog istupanja iz SNP-a. Njihov izlazak, za sada, ne ugrožava matematičku stabilnost Vlade.

Politikolog Nemanja Draganić ističe:

"Kriterijumi Vlade, a prije svega premijera, nisu nam bili jasni od početka. Pitanje odgovornosti za učinjeno i neučinjeno potpuno je izgubljeno i koriste se floskule da se predstavi kako je ono što je dobro rezultat političkih partija, a za loše je uvijek kriv neko drugi."

On dodaje:

"Opstankom Vlade upravljaju političke trgovine, dok se programi i predizborna obećanja zaboravljaju. Poluge moći se drže toliko čvrsto da nijedan princip nije bitniji od lične i partijske koristi, što smanjuje povjerenje u institucije."

Počinje rekonstrukcija

Prvi korak rekonstrukcije odnosi se na resor sporta i mladih. Prema portalima, najvjerovatniji kandidat SNP-a za novog ministra je Zoran Jojić, koji će zamijeniti Dragoslava Šćekića. Njegovo imenovanje označiće početak šire rekonstrukcije u izvršnoj vlasti.

Doktor političkih nauka Vladimir Pavićević naglašava:

"Snaga Vlade zavisi od glasova na izborima. Građani će ocijeniti rad, a u demokratskim društvima očekuje se odgovornost tokom čitavog mandata. Ako su greške vidljive, ministri se trebaju razriješiti prije izbora."