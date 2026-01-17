Vučević ističe da je Skupština Glavnog grada, na ovaj način, prekoračila svoje ovlašćenje i djelovala suprotno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji je sistemski i lex specialis za ovu oblast.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke Skupštine Glavnog grada iz 2023. godine, na osnovu koje je iz pravnog prometa uklonjen DUP „Gorica C“, Ustavnom sudu podnio je Mirko Vučević. On tvrdi da odluku nije donio ovlašćeni organ, te da je Skupština Glavnog grada, suprotno zakonskom ovlašćenju i bez punovažnog pravnog osnova, donijela akt koji po sadržini, cilju i obimu ne odgovara okvirima koje je odredio zakon.

Vučević ističe da je Skupština Glavnog grada, na ovaj način, prekoračila svoje ovlašćenje i djelovala suprotno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji je sistemski i lex specialis za ovu oblast.

U inicijativi se navodi da je ranije važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata jasno uređen sistem planiranja prostora, kao i način i uslovi izgradnje objekata. Prema članu 218 tog zakona, važeći planski dokumenti, uključujući DUP, ostaju na snazi do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore, odnosno do roka iz člana 216.

„Skupština Glavnog grada nije ovlašćeni organ da svojom odlukom stavi van snage odluku o izmjenama i dopunama važećeg DUP-a ‘Gorica C’ iz 2019. godine, na način suprotan zakonu“, navodi se u inicijativi.

Vučević dalje objašnjava da je vremensko važenje lokalnog planskog dokumenta, pa i DUP-a „Gorica C“, u nadležnosti isključivo zakonodavca, te da je donosilac osporenog akta prekoračio svoja ovlašćenja i povrijedio načelo legaliteta iz člana 145 Ustava.

On takođe ukazuje da zbog odluke Skupštine trpe ne samo vlasnici zemljišta, već i Glavni grad i država, kroz gubitak prihoda od naknade za komunalno opremanje, PDV-a, poreza na dobit i drugih obaveza.

Podsjećanja radi, sličan stav je ranije iznio i Mitar Šušić, odbornik Nove srpske demokratije, koji je na sjednici 23. decembra prošle godine tražio „oživljavanje“ DUP-a „Gorica C“, ali je njegova inicijativa odbijena.