Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider i poslanik Demokratske narodne partije (DNP) kazao je da njegova partija neće glasati za predloženu rekonstrukciju dok ne čuju odgovor od premijera Milojka Spajića kad će početi dijalog o pitanju srpskog jezika i dvojnog državljanstva, ali i kad čuju kad će Bošnjačka stranka (BS) napustiti koaliciju u Bijelom Polju.

On je to poručio na današnjoj sjednici Skupštine.

Kako je istakao, poslanički klub njegove stranke nije dao kvorum kada je trebalo da dođe do izjašnjavanja o Zakonu o energetici jer su se na taj način odredili prema inicijativi za formiranje Anketnog odbora, odnosno tome da BS nije glasala za njegovo formiranje.

"Odnos prema našim inicijativama u budućnosti odrediće i naš odnos prema inicijativama kolega iz parlamentarne većine. Možda nekome ovo nije pitanje budućnosti, možda nije pitanje otvaranja dijaloga, razrješavanja procesa, ali je nama bitno da znamo ko su bili egzekutori i nalogodavci za vrijeme vladavine Mila Đukanovića. Možda neko smatra da je trebalo izvršiti određena ubistva. Što se nas tiče Pavle Bulatović nije zločinac, nego heroj - ministar vojske i odbrane koji se suprostavio agresiji na Srbiju i Crnu Goru (SCG) koja je trajala 78 dana. Ako je Bulatović zločinac, kao ministar unutrašnjih poslova, onda je njegov nalogodavac arhizločinac i nalogodavac svih zločina u Crnoj Gori Milo Đukanović, koji je u to doba bio premijer", ocijenio je Knežević.

On je dodao da njegova koalicija neće "kanonizovati Đukanovića".

"Evo sad vam kažem, u ime DNP, kao što sam rekao premijeru Milojku Spajiću, da mi nećemo glasati za predloženu rekonstrukciju sve dok ne čujemo od njega kad će početi vremenski rokovi za dijalog oko srpskog jezika i dvojnog državljanstva, ali i kad čujemo kada će kolege iz BS, shodno koalicionom sporazumu, napustiti koaliciju sa DPS u Bijelom Polju. To je naš eksplicitan stav i nećemo ga mijenjati. Naravno, nemam nikakav problem da sjutra budemo zamijenjeni. Vidim da her (ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter) Felten ima velike aktivnosti i da traži neku rekonstrukciju koja se tiče parlamentarne većine, ali što se mene tiče, her Felten bitešen", istakao je lider DNP.

Poslanik BS Jasmin Ćorović odgovorio je Kneževiću da zakon nije njegove partije, već Vlade koju podržavaju i i drugi.

"Naravno da mi imamo svoje stavove po svim pitanjima i ne želimo da nam iko nameće jednoumlje niti da pravi uranilovku bez obzira što participiramo u ovakvoj Vladi. Pogotovo što je Vlada heterogena, morali bismo na tu činjenicu da imamo više senzibiliteta. Kolega Smailović je objasnio juče zašto nismo podržali inicijativu za formiranje Anketnog odbora. Što se tiče Bijelog Polja - ono što ste vi u Budvi nazivali prekrajanjem izborne volje sad od nas tražite da radimo u Bijelom Polju. Nismo potpisali nikakav koalicioni sporazum u Bijelom Polju vezano za Bijelo Polje. Što se tiče Bijelog Polja, vlast tamo funkcioniše kako treba", istakao je.

Knežević je kazao da ne zna šta bi specijalno odgovorio kolegi iz BS, ako je njegov odnos prema ubistvima "koja su se dešavala za vrijeme vladavine Mila Đukanovića, sa kim je bio u koaliciju deceniju i po neinteresantan".

"Ako vi imate 'pravo' da kažete da se može razmatrati da su neka ubistva bila opravdana i da neke ljude nazovete ratnim zločincima, onda i mi imamo pravo da se odredimo prema svemu što dolazi iz redova ministara koji pripadaju BS. Ovdje nije problem što je Vlada hetergoena, već što sve vrijeme šaljete poruku Milu Đukanoviću i DPS poruku da ste u mislima sa njima i da ćete čim vam se ukaže prilika, ponovo vratiti u zagrljaj DPS-a što demonstrirate kršeći sporazum koji smo imali, a koji ste vi potpisali sa Milojkom Spajićem - da ćete napustiti koaliciju sa DPS-om u Bijelom Pllju nakon izglasavanja budžeta", poručio je.

Knežević je ponovio da neće glasati za rekonstrukciju u kojoj BS treba da bude "nagrađen resorom energetike zato što su u koaliciji sa DPS".

"Još mi treba da čekamo Godoa za elementarna prava lingvističke većine da govori srpskim jezikom i da imamo pravo na plavu kartu da ne budemo jedini Kurdi u Evropi. Zamislite da ta heterogenost bude sva prava vama, a glasanje u Skupštini samo kako vi očekujete onda smo u problemu, ali to nije specifičan trenutak i građani će se određivati prema tome", kazao je.

Ćorović je istakao da oni jesu za to da se istraže sva ubistva, ali da imaju bojazan da će se Anketni odbor iskoristiti kao povod za glorifikaciju Pavla Bulatovića.

Knežević je odgovorio da oni nemaju problem sa Bulatovićem, već sa tim da će rad Anketnog odbora dovesti do Mila Đukanovića "koji je bio premijer u doba deportacije Bošnjaka".

"Nijednom niste rekli za njega da je zločinac. Ajde kažite za njega da je zločinac. I 90-tih i 2000-tih Milo Đukanović je bio nalogodavac svih zločina u Crnoj Gori. Imao je puna saznanja o tome i to treba da pokaže Anketni odbor. A kad tragovi dovedu do njega, dovešće i do toga da ste bili deceniju sa njim u koaliciji", poručio je i pozvao BS i albanske partije da pokrenu istragu o Orlovom letu i deportacijama Bošnjaka.

Potpredsjednik Skupštine i poslanik BS-a Mirsad Nurković podsjetio je da je prije nekoliko mjeseci njegova partija tražila da se raspravlja o Rezoluciji o Šahovićima, a da nisu dobili ni podršku da dođe na dnevni red, ali da nisu reagovali zbog koalicionih odnosa.