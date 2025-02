Đukanović je kazao da je pred nama doba novih izazova – “izazova za koje mi se čini da su nikad složeniji od vremena završetka Drugog svjetskog rata”.

Koliko god informacije koje smo razmijenili na današnjem kongresu djelovale zastrašujuće, a zastrašujući je tempo razaranja državnog tkiva Crne Gore tokom posljednjih pet godina, skloniji sam da na sliku stvarnosti pogledamo iz optimističnijeg ugla. Ako je tačno da je Crna Gora stičući neophodno iskustvo promjene vlasti prije pet godina ušla u jedan mračni tunel, jednako je tačno i da smo danas pet godina bliže izlazu iz toga tunela. Mnogo bliže nego što smo bili svake prethodne godine, poručio je Milo Đukanović delegatima desetog kongresa DPS-a koji su ga izabrali za počasnog predsjednika. Naglasio je da je potrebno pametno i istrajno nastaviti, piše Pobjeda.

“Mislim da izborni rezultati koje smo ostvarili tokom posljednjih pola godine, o kojima je govorio naš predsjednik, od Andrijevice, preko Budve i Kotora, do Podgorice – govore da to nije incident, nego izvjesno uspostavljeni trend koji će se potvrditi u Nikšiću i na svakim sljedećim izborima. I to nas neizostavno vodi ka vrlo doglednoj pobjedi na parlamentarnim izborima i preuzimanju odgovornosti za bolju državnu budućnost Crne Gore”, kazao je Đukanović.

On je poručio da mu je učinjena velika čast izborom na novoustanovljenu dužnost počasnog predsjednika partije, prenosi Pobjeda.

“To ne razumijem kao poštovanje samo, pa čak ni dominantno, prema meni. To razumijem kao poštovanje prema učincima političke generacije sa kojom sam sarađivao i kojoj pripadam, generacije sa kojom sam nastojao, a vjerujem u značajnoj mjeri i uspio, da doprinesem vrijednim ostvarenjima naše partije i savremene Crne Gore. To je generacija koja je, mogu slobodno kazati, imala privilegiju da u najtežoj etapi novije istorije Crne Gore dođe do nekih najuzvišenijih ciljeva, kojima su stremile i koje su željele mnoge generacije prije nas”, kazao je on.

Prema njegovim riječima obnova nezavisnosti, međunarodno priznanje, prekretnički ulazak Crne Gore u NATO alijansu, ozbiljni rezultati na planu približavanja Crne Gore porodici razvijenih evropskih država i naroda, uzorna stabilnost, uz izuzetno poštovanje u regionu i šire u evropskoj i međunarodnoj javnosti, koja je doprinosila animaciji ozbiljnog kruga domaćih i inostranih investitora, o čemu najbolje svjedoči jedanaest milijardi eura direktnih stranih investicija u periodu od 2006. do 2020. samo su neka od ostvarenja savremene Crne Gore u tom periodu, kojima je presudno doprinosila upravo Demokratska partija socijalista kao stožer državne vlasti.

MNOŠTVO PROBLEMA

“Kad govorim o tome, ne mislim samo na nacionalne izazove. Mislim prevashodno na izazove na globalnom političkom planu, odakle se generiše mnoštvo problema, koji se distribuiraju širom planete. Kao što je Njegoš znao da kaže: “Nove nužde rađu nove sile”. Tako su i ove nužde tražile novu generaciju naše politike. Ubijeđen sam da će generacija kojoj pripadate, koja je danas obavila jedan važan posao demonstracije jedinstva, snage, kreativnosti i progresivnih ideja Demokratske partije socijalista, biti u stanju da u narednom periodu doprinese obnovi političke i bezbjednosne stabilnosti Crne Gore i da opet pokrene razvojne procese koji će Crnoj Gori garantovati prosperitet i doprinijeti dinamičnom rastu životnog standarda svakog građanina Crne Gore “, poručio je Đukanović.

On je kazao da nema ambiciju da djeluje iz sjenke.

“Ovu dužnost, dakle, ne shvatam kao priliku da dugo govorim, niti da pametujem i dijelim savjete. Nijesam od onih koji imaju ambiciju da djeluju iz sjenke. Nikada nijesam tako radio, valjda zato što sam imao dovoljno prilika da budem dio vlasti i sve što sam želio da radim, radio sam sa scene. I osjećam se vrlo ispunjenim. Sve što su bile moje zamisli, moji najvažniji politički ciljevi ostvareni su u godinama obavljanja najviših državnih funkcija i baveći se politikom u okviru Demokratske partije socijalista. Taj osjećaj ispunjenosti je zasnovan na brojnim, mogu slobodno kazati kontinuiranim izbornim, političkim i diplomatskim pobjedama. Ali želim sa vama da podijelim i jedan utisak koji samo naoko odudara od ovog što sam kazao”, poručio je Đukanović.

U PORAZU VELIKI

Ukazao je na važnost iskustva koje je stekao 30. avgusta 2020. godine.

“Tada smo pokazali kao partija da se i u porazu može biti veliki. Pokazali smo da se i u porazu može sačuvati lično, političko i nacionalno dostojanstvo. Učinili smo ono što nije tako svojstveno ljudima, partijama i politikama u našem regionu”, naglasio je on.

Uspjeli smo, dodao je, da naš tijesni izborni neuspjeh pretvorimo u dobro Crne Gore, da to bude potvrda sposobnosti naše države da se i takve promjene, poslije tridesetogodišnjeg kontinuiteta vlasti, obave na miran, demokratski i efikasan način, da uvažimo izbornu volju građana i na taj način pokažemo poštovanje prema njihovoj izvornoj suverenosti da odlučuju o tome u kom će se pravcu kretati naša država i naše društvo.

“I da nakon toga nastavimo da iz opozicione uloge doprinosimo, u mogućoj mjeri, ozbiljnosti državne politike. Sve što je ozbiljno na državno-političkom planu urađeno tokom posljednjih pet godina, uradila je državotvorna opozicija Crne Gore, opet na čelu sa Demokratskom partijom socijalista. Kazao sam da ne želim da mudrujem, ali htio bih ovu priliku da iskoristim i pred vama istaknem dvije važne napomene za budućnost naše politike”, rekao je Đukanović.

Bivši lider DPS-a je kazao da ga dugo državno-političko i partijsko iskustvo upućuje da je jako važno ostati vjeran vrijednostima, čak i onda kada one bivaju gurnute u zapećak, kao što se danas događa na globalnoj političkoj sceni.

“Nažalost, to se odnosi i na zapadnu političku hemisferu čiji smo sastavni dio. Dakle, i kada nam se učini da aktuelna politika u našem evropskom ozračju i na globalnoj sceni nije onog kvaliteta koji bi nas posebno impresionirao, uz podrazumijevajuću i poželjnu kritiku prema njoj, ne smijemo nikada otići toliko daleko da dovedemo u pitanje temeljne vrijednosti”, kazao je on.

Đukanović je, kako kaže, uvjeren da su vrijednosti demokratije, tržišne ekonomije i vladavine prava, kao i poštovanje ljudskih prava, apsolutno superiorne i da su u periodu nakon Drugog svjetskog rata obezbijedile ne samo dominaciju evropske i evroatlantske politike, nego i prosperitet cijelom čovječanstvu, prenosi Pobjeda.

“Zato i kada politika privremeno posrne pred iskušenjima sa kojima se suočava čovječanstvo danas, treba ostati odan vrijednostima. Jer, odgovornost za njih ne nosimo samo kao partije vlasti, vrijednostima se moramo, nesmanjenom posvećenošću, baviti i kada smo opozicija. Jednako kao što u euforiji izbornih pobjeda ne možemo automatski razumjeti, usvojiti i poštovati vrijednosti, tako i nakon izbornog neuspjeha i prelaska u opoziciju ne smijemo napuštati, mijenjati i zaboravljati vrijednosti koje su nas inspirisale”, poručio je Đukanović.

ODBRANA VRIJEDNOSTI

Druga napomena se, prema njegovim riječima, odnosi na istrajnost.

“Jako je važno da budemo istrajni u ostvarivanju svojih ciljeva. Što su ciljevi uzvišeniji, to je potrebno više istrajnosti. Napominjem to, opet ne slučajno, jer smo vjerovatno kroz životno iskustvo osvjedočili da je naš kratki dah vrlo ograničavajući deficit koji limitira naša pojedinačna i nacionalna dostignuća. Znamo mi i te kako da se meteorski uzdignemo i u momentu napravimo vanserijske rezultate, ali nam nedostaje dugoročne istrajnosti i sistematičnosti bez koje nema kontinuiteta uspjeha”, istakao je Đukanović.

Poručuje da se mora biti istrajan u odbrani vrijednosti koje su stvorili i koje tek traže nadogradnju.

“Nezavisnost, stabilnost, prozapadna orijentacija Crne Gore su temelji arhitekture koju ćemo morati da nadogradimo u narednom periodu. Taj pregalački poduhvat pripada vama i ubijeđen sam da će ova generacija Demokratske partije socijalista dati prepoznatljiv pečat pouzdanijoj stabilnosti i dinamičnijem razvoju, ne samo Crne Gore, nego i regiona u cjelini”, kazao je on.

Moramo, nastavio je Đukanović, biti istrajni i onda kada nas podržavaju međunarodni partneri, a i kada nas ne razumiju, kada su oholi, površni, sebični, kada, slijedeći svoje interese, zanemaruju interese svojih partnera i previđaju interese malih i nerazvijenih.

“Moramo pokazati samopoštovanje da bi nas i drugi poštovali. Moramo pokazati da u Crnoj Gori ne žive beskičmene sluge, kao što bi se dalo zaključiti iz iskustva sa novom vlašću. Moramo podsjetiti na vrijeme koje nije bilo tako davno kada je okosnicu državne vlasti činila Demokratska partija socijalista koja nije dozvoljavala da se Crna Gora doživljava kao list na vjetru koji služi interesima drugih, nego je našu državu dostojanstveno predstavljala i činila partnerom na najvažnijim svjetskim, političkim i bezbjednosnim adresama”, zaključio je Đukanović, kako prenosi Pobjeda.