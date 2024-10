Kad je riječ o skupu u Tirani, prvi čovjek vojske kaže da ni u vezi sa tim nema ništa sporno. Navodi da je od Krapovića dobio naredbu da se izjasni o tom slučaju i da mu je rekao da će odgovoriti kroz izvještaj, koji je potom podnio.

Izvor: Ministarstvo odbrane

Ministar odbrane Dragan Krapović zabranio je načelniku Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zoranu Lazareviću aktivnosti u inostranstvu zato što je taj brigadni general u septembru, tokom učešća na sastanku NATO Vojnog komiteta u Pragu, navodno negativno govorio o radu Vlade, nekim članovima Savjeta za odbranu i bezbjednost, te političkoj situaciji u Crnoj Gori.

To piše u službenoj zabilješci koju je Krapović sačinio 4. oktobra i dostavio Savjetu podovom suspenzije Lazarevićevih aktivnosti, a u koju su “Vijesti” imale uvid.

Ministar vojni u njoj navodi da je 30. septembra iz Brisela, “iz savezničkih izvora”, dobio usmenu informaciju o postupanju prvog čovjeka vojske na ranije tog mjeseca održanom sastanku tijela NATO-a u Češkoj. Tvrdi da je Lazarević, prilikom zvaničnih i neformalnih razgovora u Pragu, izlazeći iz svojih nadležnosti i ovlašćenja, negativno komentarisao političke prilike u Crnoj Gori, pojedine članove vrhovne komande i navodnu njihovu političku profilaciju protiv Alijanse, kao i rad izvršne vlasti, “iznoseći lične doživljaje i utiske”, te stav “koji ne predstavlja zvaničan stav Ministarstva odbrane”.

Krapović u zabilješci tvrdi i da je Lazarević 18. septembra u Tirani, na konferenciji načelnika generalštabova oružanih snaga zemalja članica Američko-jadranske povelje (A-5), bez dobijene saglasnosti, odnosno potrebnih političkih odluka, razgovarao o mogućnosti dobijanja podrške u korišćenju NATO zajedničkih fondova za unapređenje vojnog dijela luke Bar i vojnog aerodroma “Knjaz Danilo”.

Lazarević je rekao juče “Vijestima” da je “apsolutno netačno” da je u Češkoj govorio negativno protiv Vlade i dijela Savjeta, odnosno da je komentarisao političku situaciju u Crnoj Gori.

“Nikad to nijesam radio, niti bih. To su NATO generali, NATO teme, sertifikovani sastanci na kojima apsolutno niko ne priča o pitanjima iz svoje zemlje, nego se usaglašavaju aktivnosti za potrebe Alijanse”, tvrdi on.

“Tamo je bio komandant NATO komande iz Napulja, kao i komandant odbrane Alijanse general (Kristofer) Kavoli (Christopher Cavoli), i mi smo imali neke razgovore, a to inače rade generali - planiraju odvraćanje i odbranu Alijanse. To nijesu sastanci na kojima se dogovara kako nešto da bude, kako da se koriste NATO fondovi, kojim putevima da su kreću NATO jedinice...”, poručuje Lazarević.

Ministar i načelnik Generalštaba trebalo bi da prisustvuju za danas zakazanoj sjednici vrhovne komande, čija će glavna tema biti prošlonedjeljno Lazarevićevo pismo članovima tog tijela, u kom optužuje Krapovića za djelovanje koje šteti vojsci.

Njih dvojica juče su oštro polemisali nakon što je Krapović na konferenciji za medije saopštio da je tog dana ujutru obavijestio vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića o navodnim nezakonitim radnjama koje je preduzeo Lazarević. Ministar vojni rekao je da se prvi čovjek vojske nije obratio pismom Savjetu, već članovima tog tijela pojedinačno, da na pismo nije stavljena oznaka tajnosti, da ono sadrži dijelove koji se ne smiju iznositi javno...

“Načelnik u pismu polemiše o odlukama ministra, uz opasku da je vrijeme da se s ‘ovakvim postupanjima prestane’. Pismo je integralno objavljeno na medijskim portalima, dokument ne sadrži prijemni pečat Skupštine, Vlade, predsjednika Crne Gore, što implicira da ga je Lazarević sam poslao medijima. Jasno je, kad se s pozicije načelnika Generalštaba šalje ovakva poruka, da se zakon, naredbe i odluke ne moraju poštovati - gdje to može da vodi društvo i vojsku”, ocijenio je Krapović, poručujući da se, dok je ministar, “niko neće igrati sa sistemom i državom, pa ni načelnik Generalštaba”.

Na pitanje novinara šta je Lazarević uradio da bi mu početkom mjeseca bile zabranjene aktivnosti u inostranstvu, Krapović je odgovorio da je to učinio jer je čelnik vojske “prekršio svoje ovlašćenje i upuštao se u kontakte i razgovore za koje nije ovlašćen”. Krapović je dodao da je o Lazarevićevim potezima obavijestio vrhovnu komandu, tvrdeći da je brigadni general instruiran “od dijela opozicionih partija”.

Načelnik Generalštaba je nakon Krapovićeve konferencije u prostorijama Ministarstva odbrane u Podgorici, ispred zgrade tog resora saopštio novinarima da je tačno da je poslao pismo članovima Savjeta, ali da nije tačno da je prekršio Krapovićevu naredbu kojom se zabranjuje komunikacija s kabinetima članova Savjeta i ministara, navodeći da se zabrana ne odnosi na komunikaciju sa šefovima države, Skupštine i Vlade.

“Ubijeđen sam da Krapović i neko još uz njega smišljeno urušava sistem odbrane države... Razlog pisanja pisma je što se on miješa u komandovanje vojskom i preuzima nadležnost Savjeta i moju. Drugi razlog je jer mi je zabranio odlazak u inostranstvo, na konferencije vojnog komiteta EU i jednog tijela NATO-a, tako da će prvi put u višegodišnjem trajanju ovih tjela, stolica Crne Gore ostati prazna. To je slučaj bez presedana i bruka za državu Crnu Goru, i ja o tome neću da ćutim”, poručio je Lazarević, najavljujući da će protiv Krapovića podnijeti danas Osnovnom sudu u Podgorici tužbu za diskriminaciju.

Više crnogorskih medija objavilo je krajem prošle sedmice da je Lazarević u pismu članovima Savjeta optužio Krapovića da urušava borbenu gotovost VCG, da je “protivpropisno i štetno naredio da se iz Plana rada VCG za oktobar... uklone sve aktivnosti načelnika Generalštaba u inostranstvu”, da to radi “neosnovano, smišljeno, i u kontinuitetu...”

“... Pokušavajući da rad jedinica Vojske, kao i njegov rad (Lazarevićev), predstavi kao nekvalitetan, neproduktivan i nedovoljno profesionalan, a sve na način kako ne dolikuje jednom ministru odbrane”.

Lazarević je sredinom septembra uputio šefu države i predsjedavajućem Savjeta Jakovu Milatoviću zahtjev da “prihvati i potpiše” odluku o njegovom razrješenju sa čela VCG, koje je krajem avgusta predložio Krapović.