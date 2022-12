Predsjednik Vlade u tehničkom mandatu, Dritan Abazović, izrazio je žaljene što nije došlo do izbora sudija, odnosno deblokade Ustavnog suda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je u emisiji "Okvir" ocijenio da ljudi iz Demokratske partije socijalista ne žele dogovor i normalizaciju Crne Gore jer ih to, kako je naveo, vodi u dalju političku propast.

"Sada, možemo da unosimo negativnosti i atomizitramo društvo. Problem postoji, i nijesmo iskoristili priliku da 12. izaberemo sudije, ali moramo što prije da otvorimo novi poziv za sudije, i da do kraja januara imamo popravi", kazao je Abazović za TVCG.

Procedura oko konkursa, kako je naveo, stvar je političke volje.

"Demotivirajuće je što nije došlo do izbora sudija ali moj je apel da se zaista prijave. Prihvatam argumente da ljude trošimo kroz cikluse koji ne dobijaju epilog. Jednostavno je ko je kriv - Demokratska partija socijalista (DPS)", rekao je premijer.

Na pitanje o uzdržanosti poslanice GP URA Suade Zoronjić na sjednici Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore u julu, Abazović je rekao:

"Sve i da je ona glasala, četiri glasa su bila 'za' na tom odboru. Vrlo je lako provjerljiva stvar - koji kod je kandidat došao, imao je podršku koalicije Crno na bijelo. DPS se odlučila za nešto drugo."

Abazović ističe i da je na glasanja pozvao da se izabere makar jedan sudija.

"Da se taj jedan izabrao, svi zajedno bi poslali urgenciju Ustavnom sudu da Zakon o predsjedniku tretira urgentno. Mi smo nudili super fer ponudu - tri za jedan. Izaberite jednog, deblokiraćemo Ustavni sud i imaćemo instancu za testiranje Zakona o predsjedniku. Oni to nijesu željeli. To su ljudi koji ne žele dogovor, ne žele normalizaciju Crne Gore jer to njih vodi u dalju političku propast. Pokušavaju da Crnu Goru označe kao nefunkcionalnu državu, a ja sad kažem da Crna Gora nije nefunkcionalna, bez obzira na sve nedaće", dodao je on, zaključuje RTCG.