Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, osumnjičena za članstvo u kriminalnoj grupi njenog sina Miloša, prokomentarisala je juče odbranu optuženog Vasilija Petrovića i istakla da ona poznaje njegovog oca Danila Dana Petrovića i da su prijatelji

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

“Pozvala sam ga u kancelariju jer sam čula priče i ostaću pri prijedlogu za saslušanje Dana Petrovića. Zar bih ja sa đečinom sklapala poslove ako znam i dobro poznajem Dana Petrovića”, naglasila je ona.

Vasilije Petrović je, iznoseći svoju odbranu, rekao da je dao novac okrivljenom Nikoli Raičeviću da bi jedan sudski postupak bio riješen u njihovu korist, odnosno firme „Cijevna komerc“. Nikola Raičević, koji se sumnjiči da je član kriminalne organizacije koju je organizovao Miloš Medenica, kazao je juče pred Višim sudom da nikada nije pričao sa optuženim Markom i Bojanom Popovićem o Medenicama i predložio poligrafsko ispitivanje. On je negirao krivicu i poručio da su sve optužbe na njegov račun neistinite te da nije član kriminalne organizacije, prenosi Pobjeda.

“Što se tiče izjava Marka i Bojana Popovića nikada nijednu riječ o Medenicama nijesmo progovorili. Sa Vasilijem Petrovićem sam drug, prijatelj. Bilo je sa njim puno transakcija, kupovao sam stan ali nijedna transakcija se nije odnosila na Vesnu ili Miloša Medenicu”, naveo je između ostalog Raičević.

BEVENJA i KARANIKIĆ NEGIRALI KRIVICU

Špediteri Marjan Bevenja i Stevo Karanikić kao i carinik Goran Jovanović negirali su krivicu, prenosi Pobjeda.

Bevenja je naglasio da nikada nije primio ni dao mito i da je svoj posao radio u skladu sa propisima.

“Vidio sam gdje me je istina dovela bez ijednog dokaza. Ja sam radio u firmi za špediciju „MB šped“ sa Stevom Karanikićem”, rekao je on.

Ispričao je da je Petra Milutinovića, koji je juče iznosio odbranu i pojasnio kako je navodno tekla „šema“ šverca cigareta, upoznao 2018. ili 2019. godine i da se njihova komunikacija isključivo odnosila na gradnju objekta u Tivtu, te da je nakon nekog vremena Milutinović izašao iz tog posla. Posebno je istakao da on i njegov kolega Karanikić nijesu sačinili lažnu dokumentaciju za šverc cigareta, prenosi Pobjeda.

“Kada su me priveli znao sam od koga mi se pakuje, ali ne i što mi se pakuje. Sve je ovo jedna velika laž, izmišljotina i kleveta. Danas moram da se branim za nešto što nijesam učinio”, dodao je.

Saopštio je da posjeduje kriptovani telefon, ali da ga nikada nije koristio.

Kako je objasnio, kriptovani telefon je uzeo da bi ga prodao jer se inače, između ostalog, bavi prodajom, ponavljajući da nije član kriminalne organizacije i da nije uradio ništa što je protivzakonito.

“Kada sam čuo da svi koriste kriptovani telefon pa i premijer Abazović, mislio sam da mogu ponuditi taj telefon na prodaju. On je zbog toga i kupljen”, tvrdi Bevenja.

Negirao je da je optuženi Milutinović dobio novac za izradu dokumentacije od njega, dodajući da njihova firma nije imala sistem za Luku da su radili sa Kontejnerskim terminalima. Negirao je i da je mejlom komunicirao sa Milutinovićem i da se to lako može provjeriti i poručio da je laži sve što je Milutinović rekao.

Stevo Karanikić je saopštio da nije pripadnik bilo kakve organizacije i demantovao da posjeduje kriptovani telefon.

Carinik Goran Jovanović naglasio je da nikada nije primio mito da je isključivo svoj posao radio u skladu sa zakonom. Jovanović je podsjetio da je bio u smjeni 31. novembra 2019. godine, ali da ostali datumi koji su navedeni u optužnici nijesu tačni.

“Nikakvu lažnu dispoziciju nijesam sačinio. Meni niko nije davao uputstva, niti naloge, niti znam koj e su to naredbe i uputstva da bih mogao da se branim ko mi je i kada nešto naredio. Neka kaže tužilac sudu. Tražim da mi to jasno saopšti, tražim da tužilac saopšti vijeću koja je to lažna dokumentacija. Neće je saopštiti jer ne postoji”, rekao je Jovanović.

Smatra daje SDT obmanuo sud i dodaje da do danas niko iz Uprave carina protiv njega nije pokrenuo disciplinski postupak.

NAVODI OPTUŽNICE

Ročišta u ovom postupku odlagana su više od 20 puta, a Viši sud je, nakon što je izmijenjen sastav vijeća, zakazao ukupno 40 novih termina za ročišta, prenosi Pobjeda.

Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici, predalo optužnicu protiv okrivljenih Miloša i Vesne Medenice, Darka Lalovića, Vasilija Petrovića, Bojana i Marka Popovića, Milice Vlahović Milosavljević, Marka Vučinića, Milorada Medenice, Luke Bakoča, Petra Milutinovića, Ivane Kovačević, Radomira Raičevića, Marjana Bevenje, Steva Karanikića i Gorana Jovanovića i „Kopad Company“ DOO Nikšić.

Optužnica je podignuta za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja.

S obzirom da je sudija Nada Rabrenović, koja je postupala u predmetu, bila na dužem bolovanju, rješenjem predsjednika Višeg suda u Podgorici Zorana Radovića predmet je dat u rad sudiji specijalnog odjeljenja Vesni Kovačević, prenosi Pobjeda.