Halidu Muslimoviću plijene imovinu zbog duga od 45.000 evra: "Uspjela sam da dokažem da je prevarant"

Pjevač se navodno našao u ogromnom problemu.

Halid Muslimović navodno je dobio pravosnažnu presudu kojom se nalaže zaplijena njegove imovine od strane sudskih izvršitelja, zbog duga od 45.000 evra prema Azi Handžić iz Prijedora.

Prema navodima, Muslimoviću je istekao rok od 28 dana za isplatu duga, te bi, u skladu s presudom, sudski izvršitelji mogli da mu zakucaju na vrata u narednim danima kako bi sproveli prinudnu naplatu, uključujući i kamate, kao i troškove sudskog postupka.

Podsjetimo, Aza Handžić pokrenula je sudski postupak protiv Halida Muslimovića 2020. godine, nakon što joj pjevač, uprkos opomeni advokata, nije vratio pozajmljeni novac. Poslije četiri godine pravne borbe, spor je okončan u njenu korist.

Vrhovni sud Republike Srpske donio je konačnu presudu kojom je utvrđeno da Muslimović Handžićevoj duguje 89.462 konvertibilne marke, što je, prema važećem kursu, oko 45.000 eura.

Sud je u obrazloženju naveo da je Handžićeva dostavila jasne dokaze o dugu, a pjevač će, osim glavnice, morati da plati i zateznu kamatu, kao i troškove sudskog postupka.

Aza je u tužbi navela da je Muslimoviću novac pozajmljivala u periodu od 1996. do 2010. godine, želeći da mu pomogne da se izvuče iz finansijskih problema, budući da je u to vrijeme bila bliska s njegovom porodicom.

Nakon 2010. više puta mu je tražila pozajmljeni novac, a kako ga on nije vraćao, Handžićeva je 19. novembra 2013. godine poslala opomenu pred tužbu pjevaču, na koju on nije reagovao. Dokazi da mu je davala novac na zajam jesu transakcije preko Vestern juniona i sveska u koju je Aza zapisivala koliko je para dala Halidu i kada, a u kojoj se nalazi i njegov potpis kao potvrda da je primio sredstva. Sve to je uvaženo u prvostepenom postupku pred Osnovnim sudom u Prijedoru, dok je drugostepenom odlukom preinačena odluka i smanjen je iznos duga jer sudija nije uvažio pozajmljeni novac koji je Handžićeva slala ljudima iz bliskog Muslimovićevog okruženja. Međutim, Vrhovni sud je uvažio i ove dokaze i potvrdio presudu prvostepenog suda.

"Pravda je pobijedila"

Aza Hadžić oglasila se ovim povodom.

"Drago mi je što se ovaj slučaj privodi kraju. Svjesna sam da svoj dug neću uspijeti da naplatim, ali mi je drago da je pravda pobijedila.Uspjela sam da dokažem cijelom svijetu da je Halid Muslimović prevarant. Ja imam novca i odlično živim godinama i bez tih para koje mi on duguje. Trenutno uživam na Kopakabani, bitno da je dokazano da ja ipak znam da računam. Halid je svim svojim žrtvama govorio da li znamo ko je on. Sad svi znamo ko je on - zaključila je Handžićeva.

