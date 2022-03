Predsjednik Demokrata Aleksa Bečić saopštio je na konferenciji za medije da su građani juče svjedočili ustavnom puču.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Za DPS je Abazović u kratkom roku prešao put od bitange do šibicara do mandatara, a za URU DPS od grupe kriminalaca i lopova do stabilnih partnera. U ovome je sažeta sva dubina moralnog posrnuća u koji je zapala Crna Gora. Juče smo svjedočili ustavnom puču”, istakao je Bečić.

U ovakvom, kako je rekao, antidemokratskom pohodu niko nije donio potpis 41 poslanika.

On je upitao zašto SNP prije 10 godina nije ušao u izvršnu vlast, ako to nije princip i pravilo.

"To je sada magla da bi se prikrila klasična izborna prevara", rekao je Bečić.

On se osvrnuo na izjavu Abazovića da, ukoliko Strahinja Bulajić ne zakaže sjednicu Skupštine, to može uraditi potpredsjednik Ervin Ibrahimović. Bečić je to nazvao klasičnim pučom.

"Da podsjetim pučiste, koji u danu znaju da izvedu dva puča, na pozitivne propise Crne Gore. Skupština je na posljednjojn sjednici konstatovala da je v.d. predsjenika Skupštine Strahinja Bulajić. On, saglasno Poslovniku, je jedino lice koje može sazvati sjednicu Skupštine", rekao je Bečić.

On je pozvao sve da zemlju ne uvode u dodatnu nestabilnost i pravnu anarhiju.

"Vidite i sad da onaj memorandum nije bio "čaj od nane", već da je vodio izdaji izborne volje naroda", naveo je Bečić.

On je istakao da Demokrate žele da trenutnu situaciju riješe na izborima.

"Nudim svima njima koji pokrivaju funkcije, hajmo odmah na vanredne parlamentarne izbore", poručio je Bečić.

Vjeruje da je jučerašnji dan i dodjela mandata Abazoviću poziv na masovne proteste, navodeći da će se isključivo boriti demokratskim sredstvima.

"Moramo da se dostojanstveno odupremo ovome, jer ovo moramo olovkom na izborima da riješimo", poručio je Bečić, dodajući da su Demokrate usmjerene na omasomljavanju protesta.

Na pitanje ako je nezakonito da iko mimo Bulajića odlučuje kada će biti održana sjednica Skupštine, je li zakonito da on to opstuirira i koristi to pravo u nedogled, Bečić je rekao da Bulajić u dosadašnjem djelovanju nije povrijedio Poslovnik i Ustav Crne Gore.

"Podsjećam da prvu proljećnu sjednicu u redovnom zasijedanju nisam zakazao u martu, već u maju, a prvu jesenju, ne u septembru, već 12. novembra i nisam povrijedio nijedno slovo Poslovnika. A ja ću postaviti pitanje - ko je branio DPS-u u posljednjih godinu dana da izaberu potpredsjednika Skupštine - niko", rekao je Bečić.

Komentarišući dešavanja u Ukrajini, Bečić je rekao afirmiše sve što je na fonu zajedničkih odluka evropskih partnera.

"Svakog dana se molim da prestane ratna agresija Rusije prema Ukrajini. Afirmišem sve što je na fonu zajedničkih odluka naših evropskih partnera. Ukazivao sam na važnost što skorijeg prijema Crne Gore u EU. Mislim da je to sada dodatno osnaženo. Crna Gora je najviše odamkla u pregovorima od svih zemalja, imamo mnogo pretpostavki da postanemo prva naredne članica EU. Smatram da zbog svega onoga što je bilo i što je geostrateški momenta moramo imati proaktivniji, vizionarski, pravovremeni pristup i od strane Crne Gore, ali i EU koji bi omogućio da naša zemlja postane prva naredna članica Unije", zaključio je Bečić.