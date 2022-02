Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić rekao je da predlagači ideje o manjinskoj vladi moraju odgovoriti na pitanje kako mogu da vrše vlast bez Demokratske partije socijalista (DPS)

On je za Parlamentarni kanal Javnog servisa upozorio da bi to bila vlada "na daljinsko upravljanje" DPS-a.

"Ako dođe do formiranja tog koncepta koji su proklamovali, to znači da bi DPS činio dvije trećine nove parlamentarne većine. Recite mi kako da vrše vlast bez DPS-a ako im svako kadrovsko rješenje koje prolazi kroz parlament, svako ministarsko postavljenje, svaka odluka, zavisi od volje DPS-a. To je klasična vlada na daljinsko upravljanje DPS-a", rekao je Bečić, prenosi Portal RTCG-a.

Kazao je da se nije sastajao sa liderom Građanskog pokreta URA Dritanom Abazovićem.

Rekao je da mu je nejasno da bi SNP mogao biti dio takvog plana.

"Iz te partije su izgovorene neke najteže moguće riječi za DPS i način vladavine te partije. Sa tom partijom, njenim časnim članstvom, smo pobijedili i nejasno mi je kada ih pitamo da li isključuju pravljenje skupštinske većine sa DPS-om, da oni nemaju odgovor. To je prosto pitanje".

Bečić je kazao da se Crna Gora ne miri "tako što želite da nas pomirite sa onima koji su je uništavali." "Miri se tako što se svaki čovjek osjeti slobodnim i nezavisnim, kad omogućite jednakost".

Upitan da li postoje uslovi za održavanje vanrednih izbora, Bečić je kazao da, kada neko želi da prekraja volju građana, treba "mandat vratiti narodu". Rekao je da su Demokrate spremne za prijevremene izbore, jer su uvjereni u podršku građana.

Protesti Demokrata će, smatra lider te stranke, biti sve masovniji. "Mi smo istrajni, tražimo da ovo isključivo riješimo olovkom. Što god nastane na temeljima obmane, osuđeno je na propast".