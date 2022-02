Lider Prave Crne Gore pozvao narod da se pobuni protiv, kako je rekao, prevare i rušenja izborne volje građana.

Milačić je kazao da je po srijedi klasičan prevrat.



"Ruše Vladu i Skuptinu, to se zove izdaja, svuda u svijetu, politička korupcija. Mi nemamo parlamentarnu većinu, ovo je samo dodatak. Nema više razgovora sa GP URA", poručio je Milačić i dodao da je sve davno isplanirano.



On je kazao da je Bečić besprijekorno vodio Skupštinu.



"Nema razgovora prije novih izbora. Ruši se izborna volja građana, mi ćemo poći u opoziciju, časno i sa merakom. Borićemo se protiv DPS-a i Mila Đukanovića- sanjaćete me", poručio je Milačić.



On je kazao da je dobro što su "maske pale".



"Biću ispred hrama u Pogorici već u srijedu", rekao je Milačić i pozvao narod na mirne proteste protiv rušenja izborne volje.



"Bečić se ne bori za fotelju. Ko glasovima DPS-a sjede u ovu fotelju koju je Bečić danas pepustio koleginici je izdajnik".



On je pozvao kolege da i oni pošalju poruke narodu da treba izaći na ulicu.



"Ša još treba da se desi?"