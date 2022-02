Poslanik PzP-a Branko Radulović citirao je naslov pjesme – “Don’t cry for me Argentino”, aludirajući na sve što se dogodilo i učinak u prethodnih godinu i po dana.

"Građani, gore glavu, nemojte ni slaviti ni patiti, ovo je moralo da se desi", poručio je Radulović.



On je kazao da će smjenom Bečića put do Brisela biti trnovitiji ili nedostižan.



"Aleksa Bečić je dobar čovjek i ako ima gdje napretka, onda je to ovdje u Skupštini", rekao je Radulović.