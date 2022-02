Crnogorski parlament danas je na vanrednoj sjednici razriješio predsjednika Skupštine Aleksu Bečića.

Za njegovo razrješenje glasala su 43 poslanika opozicije i koalicije Crno na bijelo, dok je 36 poslanika bilo protiv.



Dužnost predsjednika Skupštine do izbora novog vršiće potpredsjednik sadašnjeg saziva Strahinja Bulajić.





TOK RASPRAVE:



Aleksa Bečić je kazao da je ponosan što je već nakon godinu i po ovaj saziv ispunio veći dio zacrtanih ciljeva za četiri godine.

On je rekao da mu nije sporno što je inicijativa za njegovu smjenu došla od opozicije, jer on zna kako je biti opozicionar u Crnoj Gori u teškim vremenima i šta znači revanšizam.

„Ponosan sam što za godinu i po dana ovdje niko nije dobio otkaz, niko nije pitan koje je vjere, nacije...“

Kazao je da ga inicijativa nije iznenadila, ali jeste što nije sadržala jednu rečenicu: „našli smo određenu strukturu koja je s nama spremna da pravi novu većinu...ne odgovaraju nam izbori, hoćemo zbog političkih kalkulacija da Vas smijenimo“

„Reći da se smjenjuje predsjednik parlamenta jer nije postignuta dvotrećinska većina je apsurdno, jer je to nasljeđe iz prethodnog saziva. Zašto tada nije inicirana smjena predsjednika parlamenta? Zato što bi bilo apsurdno“.

Zabrinjava ga, kaže, put kojim ide Crna Gora jer nijesu bitna kadrovska rješenja u pravosuđu već okupljanje oko nekog broja koji znači neku političku trgovinu.



Bečić je kazao da ne bi bio smijenjen da se gledaju odnos prema kolegama, rezultati rada,data riječ, volja građana...



"Večeras ću biti smijenjen, pogaziće se demokratski principi i volja gađana, biću smijenjen političom silom. Konstituisana je nova skupštinska većina, prekrojena je volja građana. Ušao sam politiku jer nisam mogao da gledam degradiranu Crnu Goru veliku nepravdu protiv koje se borim. Rezultati u politici su prolazni, ali moramo ostati slobodni, ljudi koji će do kraja služiti slobodarskom narodu Crne Gore", kazao je Bečić i poručio kolegama da sa nestrpljenjem očekuje izbore, jer se kako je rekao, sud naroda ne može izbjeći.





Lider Force Genci Nimanbegu kazao je da je padom Vlade, pala cijela koalicija.

On je rekao da je ova Vlada vjerovatno pala na Cetinju, koje, kako je rekao, svima mora biti upozorenje.

Naveo je da je jedini poslanik iz opozicje koji nije potpisao inicijativu za smjenu Bečića.

„U tom momentu se nije znalo kako ćemo naprijed... A Aleksa Bečić je pokazao razumijevanje za manjinske politike i to ne zaboravljamo. Drugi je politički razlog tada je bila još u meni bila nada da Demokrate migu biti dio nekog budućeg rješenja, ali dijalog nije postignut. I jasno vam je da je padom Vlade Zdravka Krivokapića pala cijela vaša koalicija“

Milan Knežević je rekao da je izlaganje Nimanbegua potvrda da ova Skupština liči na psihijatriju.

Rekao je da nije bilo ove većine nikad ne bi manjinske partije dobile potpredsjednika parlamenta.

Saven Radunović (DF) poručio je Milačiću da se drži dalje od DF-a i da ta koalicija neće ići na proteste kad to kaže Marko Milačić.

Marko Milačić (Prava Crna Gora) kazao je da neko želi građanima da postoji nešto što ne postoji.



„U pitanju je klasičan prevrat. Kada neko iz parlamentrae većine ruši Vladu i predsjednika Skupštine sa opozicijeom, to se u svakoj zemlji svijeta zove politička korupcija i izdaja“, rekao je Milačić.

Poslanica GP URA Božena Jelušić kazala je da ima dugo iskustvo borbe protiv DPS-a.

"Nije primjereno da nas optužuju za nešto što nije istina. Vaše je da provjerite, ako se usvoji taj model, ali nije da na ovaj način optužujete prije nego što ste bilo što od toga vidjeli. Crnoj Gori neće svanuti prije nego se vlast nekoliko puta ne promijeni na izborima", rekla je Jelušić.

Smisao GP URA je, kako je kazala, da Crnoj Gori bude bolje, čak i ako njega ne bude.

Rekla je da njihovoj grupaciji crkva ništa nije pomogla, a da je pomogla DF-u i možda Demokratama.



Dragan Krapović (Demokrate) kazao je da je Bečić politički problem novoj koaliciji i zato će biti smijenjen.

Kazao je da se to, u kontekstu pobjede 30. avgusta 2020, zove izdaja.

„Nemamo namjeru da isključujemo bilo koga iz političkih tokova, ali jeste da bivši režim držimo u opoziciji, dok građani ne kažu drugačije. Na sceni je otvorena politička izdaja i prodaja glasova i svako ko to nije detektovao je politički slijep ili nepismen. Sumnjam da je ovdje neko politički nepismen ili slijep, ili se namjerno pravi lud“.



"Znamo svi sa kime će da mijenjaju Bečića, ali neću sad o tome", rekao je Krapović i dodao da mu taj nije ni do koljena.

Momo Koprivica (Demokrate) kazao je da se formira manjinska vlada i da je Bečić prepreka tome, zato se traži njegova smjena.

Kazao je da se fingiraju razgovori u okviru vladajuće većine i to potvrđuje prepiska sa Vajber grupe GP URA, u kojoj se navodili da im Bečić smeta zbog pravljenja većine sa DPS-om.

"Sve je to prekrajanje izborne volje… Sve zakulisne dogovore o novoj većini narod ima pravo da poništi, jedini put za izlazak su izbori i ključevi demokratije su u rukama građana. Danas parlament prestaje da reflektuje volju naroda, a počinje da služi interesnim grupama".

Predrag Bulatović (DF) kazao je da nema nijednog razloga za smjenu Bečića i da se ne može reći da on nije evropski političar.

“Smiješno mi je naprosto da Aleksa Bečić nije evropski političar, nađite nešto kreativnije”, rekao je Bulatović.

On je kazao da je Bečić jedini pokrenuo parlamentarni dijalog, "osporavan upravo od onih koji će da formiraju manjinsku vladu".

Andrija Popović (LP) kazao je da podržava smjenu Bečića i da je on, bez obzira na pojedine lične konflikte, što je brzo prevaziđeno i zaboravljeno, on tehnički korektno vodio Skupštine uz neke manjkavosti na polju međunarodne saradnje poslanika i zloupotrebe Parlamentarnog kanala.



Vjeruje, kako je rekao, da će uskoro birati novog predsjednika, ili predsjednicu skupštine.



“Iskreno, volio bih da to bude neka od poslanica, mnogo su mudrije i suptilnije od nas poslanika, da se ponovi situacija iz 2001. godine, kada je gospođa Vesna Perović iz Liberalnog saveza izabrana za predsjednicu i veoma uspješno vršila tu funckiju”, poručio je Popović.

Miloš Konatar (Crno na bijelo) kazao je da bez obzira ko će biti u manjinskoj vladi, moraju svi sarađivati.

„Nije Crna Gora 41 poslanik, Crna Gora je svih 81 poslanik. Nije nikakva apokalipsa smjena Vlade, izabraćemo novu, ako ne izaberemo ići ćemo na izbore. Nija apokalipsa nije ni smjena predsjednika Skupštine. Doći će novi predsjednik ili predsjednica, ili ćemo ostaviti potpredsjednika Bulajića“, kazao je Konatar i poručio da predsjednik ili predsjednica neće biti iz DPS-a.

Lider SNP- Vladimir Joković kazao je da nema razloga za smjenu Bečića jer je, kako je rekao, on dobro vodio Skupštinu.

On je kazao da je SNP otvoren za svaku saradnju i da čine sve da pronađu održivo rješenje.

"To mogu da potvde Mandić i Knežević. Treba da se maknemo od političkog rivalstva, ne tražimo ništa, ajde da ne ostanemo ljudi i ne iznevjerimo volju građana", kazao je Joković.

On je podsjetio da je SNP podržao Bečića iako je bilo priča da se to nikad neće desiti nakon odlaska lidera Demokrata i SNP-a.



Branko Radulović (PzP) poručio je građanima da ne slave, niti da padaju u depresiju zbog onoga što se desilo prošle sedmice.

Prema njegovim riječima, parlamentarna većina mora da se restartuje na pravim osnovama, na nečemu što je građanska i evropska Crna Gora.



Vladimir Martinović (Demokrate) odgovorio je da Bošnjak nije imala na šta da reaguje, jer on i Šaranović nikome nijesu dobacili, niti šta ružno rekli i imaju pravo da se međusobno šale i opušteno pričaju.



Kenana Strujić Harbić (BS) rekla je da će Bošnjačka stranka glasati za smjenu Bečića.

Ona je na trenutak prekinula govor, optužujući poslanike sa „lijeve strane“ da je ismijavaju.

„Je li to lijepo kolega (Danilo) Šaranoviću i (Vladimir) Martinoviću?“, pitala je Strujić Harbić.



Miodrag Lekić (Demos) rekao je da je protiv izglasavanja nepovjerenja Bečiću.

Podsjetio je da su pobjedu 30. avgusta 2020. proglasili istorijskom pobjedom, ali su izgleda malo poranili.

Rekao je da se Vlada raspala iznutra, „jure se po inostranstvu ministar vanjskih poslova i premijer“.

„Imamo trenutno uzrujanu političku scenu, koja mnoge brine. Znam da je Crna Gora umorna od obećanja da će neko izvršiti moralnu i demokratsku reformu. To se nije dogodilo... Pored ove zabrinjavajuće nestabilnosti, podsjećam da su najveće deformacije i osnovna bolest, koja se zove kriminal i korupcija, nastale u periodu stabilnosti“.





Damir Šehović (SD) rekao je da će glasati za smjenu Bečića, jer ova parlamentarna većina više ne postoji.

„Ta većina je prestala da postoji u petak...Predsjednik parlamenta se ne bira na konkursu, već kao izraz političke volje parlamentarne većine. Zbog toga ćemo glasati za njegovu smjenu, a ne zbog toga što ja, ili neko iz kluba poslanika SD-a ima nešto lično protiv Bečića“

Kazao je da je veća odgovornost na „Frankeštajn vladi i neprirodnoj većini“ za devijacije koje su navedene u inicijativi za smjenu Bečića, nego na predsjedniku Skupštine.

„Ne želim da svaljujem krivicu na Vaša leđa, ali odgovornost za to pripada parlamenatranoj većini koja je pokazala da je njeno funkcionisanje neodrživo“

SD, kako kaže Šehović, nema problem, podržaće i potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC, ali neće dati nijednoj vjerskoj zajednici više prava nego što joj pripada ili više nego nekoj drugoj vjerskoj zajednici.

Rekao je i da ako dobiju sve informacije o regionalnoj inicijativi, spremni su da razgovaraju, ali neće dozvoliti da ih neko gurne u to. Vjeruje da će postići kompromis sa 49 poslanika i da će društvo krenuti naprijed.

Jedan od lidera DF-a Milan Knežević rekao je da mu je suđeno da koga je god predložio u ovom sazivu, smjenjuju djelovi većine sa DPS-om.

„To znači da u nekom sljedećem sazivu ne bi bilo dobro da bilo koga predlažem za neku funkciju, jer sigurno ne bi izdržao duže od godinu dan“

Naglasio je da je DF spreman da sjedne za isti sto, odmah nakon sjednice, i nakon što Bečić bude smijenjen.

„To je naša obaveza zbog građana koji su nam dali podršku 30. avgusta i što smo saopštavali, bez maski i pod maskama, da nećemo nikakvu saradnju sa DPS-om..Neka ti razgovori budu otvoreni za javnost jer mi iz DF-a nema ništa da krije. Sa nama ste uvijek znali na čemu ste. Veoma je bitno da isključimi lični momenat i lični narativ: 'ja ne mogu zbog onoga što je on rekao meni...“

Poručio je da je DF spreman da sjedne za isti sto, odmah nakon sjednice, i nakon što Bečić bude smijenjen.

Danijel Živković ispred DPS-a je, obrazlažući predlog opozicije za smjenu Bečića, rekao da je prethodnih 14 mjeseci izgubljeno za Crnu Goru, koja je došla u veliku krizu.

„Izgubljeno jer smo vidjeli kako su se ponašali i jer je Crna Gora došla u veliku krizu. Tu odgovornost jednaku imaju i čelni ljudi izvršne, ali i zakonodavne vlasti“, naglasio je Živković.

On je kazao je da u parlamentu nije pokrenut dijalog o ključnim procesima

„Smjenom Vlade Zdravka Krivokapića definitivno je dovedeno u pitanje legitimetet predsjednika parlamenta. Kako će se to odraziti na formiranje neke nove većine, u to sada ne želimo da ulazimo. Podržaćemo smjenu Bečića“, rekao je Živković.

On je naglasio da je i njihova obaveza da u narednom periodu kroz retoriku i dijalog „nametnu rješenja“ koja će omogućiti Crnoj gori da se pokrene iz krize.

Dodao je da se poslanici DPS-a ne mogu isljučiti iz političkog života.

Sjednica se nastavlja, a na kolegijumu je dogovoreno da se nastavi sjednica.

Dogovoreno je i da glasanje bude prozivkom zbog dvije poslanice koje u radu učestvuju onlajn.

Bečić je Konatara upitao da li je ikada saopštio biračima da su spremni na koaliciju sa DPS-om i da smjenjuju predsjednika parlamenta sa DPS-om.

"Nikada to nijeste saopštili, i nijeste za to dobili mandat vaših birača. I zato je to prekrajanje izborne volje", kazao je Bečić. Potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak je dala pauzu i za 13.30 zakazala Kolegijum.

Predsjednik SNP-a Vladimir Joković mišljenja je da se nađe rješenje da ostane ova parlamentarna većina i dodao da su se ovih dana čule "otrovne strijele sa svih strana".

"Ne tražimo ništa, formirajte parlamentranu većinu.. Možda je bilo onih koji su najveću štetu nanijeli SNP-u a mi smo glasali za njih da budu na najvećim državnim funkcijama", kazao je Joković.

Kazao je da su "pali" kada je počela smjena funkcionera unutar Vlade, kada su ćutali. Apelovao je na sve da se nađe rješenje i ostane aktuelna većina, ako je moguće.

Poslanik URE Miloš Konatar odgovorio je Bečiću da ne treba da se izvini građanima, nego njima.

“Vi treba da se izvinete nama jer su ispod vaše slike i vašeg saopštenja pisane gadosti za nas i predsjednika”, podsjetio je Konatar.

Vi ste spremni da oprostite nama što ste nas zvali izdajnici, koruptivni, kriminalci..."

Istakao je da su neki mostovi srušeni, a hoće li opet moći da se izgrade ne zna: "Ja ću pokušati da uradim sve da se ti mostovi izgrade. Hoćemo li uspjeti, ne znam..Da li su ti mostovi u ovom trenutku spaljeni? Jesu." Apelovao je na sve da se zadrži nivo, ako je moguće, ako nije neka svaka teška riječ ostane među zidovima Skupštine.

Aleksa Bečić obratio se poslaniku Milošu Konataru, podsjećajući ga da se njih dvojica poznaju mnogo duže nego on sa Dritanom Abazovićem.

On naglašava da je sa Konatarovim izlaganjem otklonjena svaka sumnja, te da je on saopštio da postoji većina za njegovu smjenu koja, kako je istakao, mora biti završena danas.

“Držaću se onih riječi Marka Miljanovića-junaštvo je čuvati sebe od drugog, a čojstvo čuvati druge od sebe. Vidjeli ste u prethodnom glasanju koliko mi je stalo do funkcije. Stalo mi je do izborne volje građane, onih 208.000 ljudi. Nema ovdje riječi o sujeti. Bilo je ovdje teških riječi, ali sam potencirao da bez obzira na to što ste mi servirali informerske gadosti, sam rekao da bih glasao protiv smjene Abazovića”, jasan je Bečić.

Bečić je ponovio da je spreman da se izvini, i pored brojnih političkih sukoba, ukoliko URA javno saopšti da neće sa DPS-om i da neće da prekraja izbornu volju građana.

Branko Radulović iz Pokreta za promjene zamolio je da teške riječi svi ostave za sebe.

"Jedna od najtežih riječi u Crnoj Gori je izdaja. Jedina protivmjera je da to osjeti taj, duboko i debelo. Molim vas da se u emotivnim istupima priberemo i saberemo, ko ne može neka izađe pa neka se vrati. Ova Crna Gora će preživjeti, da li ćemo mi ostaviti trag ili nećemo zavisi od nas. Bićemo upamćeni zbog elektronike i tehnike više nego što smo zaslužili, mnogi od nas. Što će nam kolegijum? Ovo je zbor", poručio je Radulović.

Marko Milačić iz Prave Crne Gore poručio je da danas o ovome ne bi trebalo ni da raspravljaju.

"Ovaj parlament nema parlamentranu većinu od 30. avgusta. Danas treba da se zna, i da svako stane svojim imenom i glasom da li je sa DPS ili protiv DPS. Ovo je trenutak istine i ne treba da damo ni sekund više mogućim zakulisnim radnjama i da ispadne da smo mi koji smo branili izbornu volju građana krivi za nešto. Gospodine Konatar, nećemo se baviti krivičnim prijavama, bićemo na ulici da se borimo protiv izdajnika", naveo je Milačić.

Poslanik DPS-a Danijel Živković pozvao je da se poštuje Polsovnik, i dodaje da bi sve drugo smatrali pokušajem opstrukcije.

Potpredsjednik URE Miloš Konatar podsjetio je da kada se raspravljalo o glasanju za smjenu Abazovića, DF je jasno iznio stav da će glasati za smjenu.

“Mi ih nismo okarakterisali kao izdajnike, prevarante… Ja ne mislim da je korektno nekoga nazivati izdajnikom, švercerom kokaina, prevarantom, a onda ne glasati za njegovu smjenu, vi imate problem sa odgovornoću da neke ljude smijenite i idete dalje. Da ja znam da je Abazović kriminalac, izdajanik, korumpiran, ja bih glasao za njegovu smjenu odmah. Ne bih dozvolio da ijedne sekunde sjedi kao potpredsjednik Vlade”, istakao je Konatar.

Naglašava da ne treba da se zbog bilo čije fotelje poziva na proteste i nemire.

Poslanik DF-a Slaven Radunović ponovo je pozvao na odlaganje sjednice za petak, kako bi došlo do eventualnog dogovora unutar parlamentarne većine, dok je Andrija Popović iz Liberalne partije rekao je da je ovo nepotrebna opstrukcija rada parlamenta.

Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić obratio se poslanicima i negirao da brani "svoju fotelju".

"Mene kada pitate da li sam za formiranje skupštine većine sa DPS, ne treba mi ni pet sekundi da odgovorim "ne". Aleksa Bečić može sve da dozvoli, ali ne da se iko igra sa njegovim imenom. Aleksa Bečić je spreman da odmah kažete da li ima povjerenje", kazao je Bečić, između ostalog.

Za njega su, kako kaže, funkcije prolazne.

“A ne znam da li je tako sa onima koji su nas svo ovo vrijeme ucjenjivali. Odmah da kažete da li imam poverenje u ovom parlamentu. Ako postoji većina da budem razriješen, Aleksa Bečić će danas u miru i dostojanstvu prepustiti svoju funkciju”, naglasio je Bečić.

Miodrag Lekić iz Demosa podržao je zahtjev DF.

"Građani su 30. avgusta prešli Rubikon i glasali opoziciju. Smatram da će biti odbrana demokratskih pravila, i ovaj predlog je racionalan i omogućiće transparentnost koja do sada nije postignuta", jasan je Lekić.

Poslanik DF-a Slaven Radunović rekao je da se Crna Gora nalazi na prekretnici.

"Crna Gora je na prekretnici, a posebno je ugrožena izborna volja građana.", kazao je on i dodao:

“Teške riječi koje su izgovorene ne smiju biti razlog da ne smijemo da razgovaramo. DF traži da se sjednica pauzira i da damo prostora dijalogu i da se nastavi u petak u 12 sati”, rekao je Radunović.

"Niko nije propatio za pobjedu 30. avgusta koliko DF. Mi smo se odmah pomakli svakome, puštali anonimuse na listi ispred nas. Glasali smo za Vladu po volji Ure. Ali sve to nema veze, mi smo sluge građana i dužni smo da im damo još jednu priliku", poručio je Radunović.

Usvojen je dnevni red nakon glasanja prozivkom.

Za usvajanje dnevnog reda, čija je jedina tačka smjena predsjednika Skupštine Crne Gore Alekse Bečića, glasala su 43 poslanika. Protiv je bilo 37.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović traži da se poslanici o dnevnom redu izjasne prozvikom. Zahtjev je potpisalo 10 poslanika.On je zatražio da se poslanici o dnevnom redu izjasne prozvikom.

Zahtjev je potpisalo 10 poslanika.

“U slučaju smjene Bečića čitavu Crnu Goru dižemo na noge”, istakao je Bogdanović.

Bošnjak je kazala da joj je situacija neprijatna ali da se nada da su svi racionalni i mudri i da će očuvati većinu koju su dobili 30. avgusta 2020.

Sjednica je počela nakon dva sata kašnjenja. U svom uvodnom izlaganju presjednik Skupštine Aleksa Bečić otvorio je vanrednu sjednicu, a današnje predsjedavanje sjednicom pepustio potrpredsjednici Skupštine, Branki Bošnjak.

Podsjetimo, predlog za razrješenje potpisalo je 38 poslanika Demokratske partije socijalista, Liberalne partije, Bošnjačke stranke, Socijaldemokrata, Socijaldemokratske partije i Albanske koalicije Jednoglasno.

Demokratska Crne Gore pozvala je na proteste u srijedu kod hrama Hristovog vaskrsenja ukoliko danas bude smijenjen predsjednik Skupštine Aleksa Bečić.